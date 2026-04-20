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▲乖乖帶著幸運粉絲在台鋼主場上，和選手賴智垣（左一）、林家鋐（右一）攜手完成開球儀式。（圖／品牌提供）

▲香魚君驚喜登場，攜手李多慧熱力應援，活潑互動帶動現場氣氛，成為球場矚目焦點。 （圖／品牌提供）

▲乖乖角色與台鋼雄鷹吉祥物雙IP合體賣萌，球場瞬間變身大型見面會。（圖／品牌提供）

職棒球季熱血開打，全台球迷回歸球場，除了場上拚戰精彩、場邊應援更是氣氛關鍵。而談到棒球，就不得不想到台灣的應援文化，而「乖乖」早已在近年深根體壇，從機房守護到球場加持，「乖乖擺好、賽事順利」的文化，也悄悄成為棒球場最接地氣的應援儀式。乖乖不只推出經典五香乖乖、應援限定包裝等產品，更頻頻現身各大賽事現場，帶給觀眾快閃驚喜，也逐漸成為球迷觀賽必備。無論是邊吃邊吶喊，還是當作「勝利小物」隨身攜帶，乖乖早已融入台灣棒球文化，成為場中另類的「隱形第十人」。本季乖乖火力全開，除了乖乖之外，還加入亮眼新角「香魚君」一同應援，一開季就陸續攜手味全龍、台鋼雄鷹與樂天桃猿三隊，展開全台加油巡迴，從北到南把「乖乖應援」帶進每一座球場。首先於味全龍天母主場開幕戰登場，經典零食「孔雀香酥脆」的「香魚君」，與味全龍啦啦隊女神李多慧同框互動，瞬間引爆現場焦點！兩大人氣代表不僅一起應援、合影，還帶動看台氣氛全面升溫，粉絲手機拍不停，畫面萌度與熱度雙雙破表，也讓球迷直呼：「這場不只看球，還賺到！」接著於樂天桃園棒球場，乖乖超吸睛的「巨大扭蛋機」降臨，成為全場最夯打卡點，並結合「乖乖打擊王」等互動遊戲，讓球迷看球前還能闖關拿獎品。活動期間更大方送出經典五香乖乖，讓觀賽熱度與美味同步升級，現場歡笑聲與驚呼聲此起彼落，氣氛嗨到最高點。而在南台灣，乖乖攜手台鋼雄鷹於整個球季的會員主題日推出系列活動，除了開球活動外，更在局間安排趣味互動遊戲，讓球迷在比賽空檔也能參與應援。現場更可見乖乖與香魚君合體出動，穿梭看台與球迷互動，打造從場上到場下都不間斷的歡樂體驗，讓觀賽不只是看比賽，更像一場大型嘉年華。經典零食「孔雀香酥脆」的人氣新角「香魚君」更成為本季最大亮點之一。圓潤橘色外型加上活潑逗趣的應援動作，無論走到哪都成為焦點，不少球迷專程等候合影，成功圈粉大小朋友，也讓乖乖的品牌形象更加年輕化、具話題性。從味全龍的女神互動、樂天的超大型扭蛋機，到台鋼的吉祥物聯手應援，乖乖用最貼近球迷的方式，把「乖乖文化」帶進球場每一個角落。接下來，乖乖也將持續深耕球場應援，帶著巨型乖乖機、滿滿好禮，以及香魚君巡迴全台，力挺台灣棒球。下一站會出現在哪裡？球迷不妨期待一下，也許下一場比賽，你就會在看台上遇見這位最「乖」的應援神隊友。