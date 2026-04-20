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▲ 美濃客家文物館「食農市集」。（圖／高市府客委會提供）

「2026高雄永續食農生活節」自4月14日至4月27日舉辦，高市府客委會與國立高雄餐旅大學USR團隊合作，19日於美濃客家文物館舉辦「慢食客庄・療癒食農・永續生活」市集，結合體驗工作坊，讓客家農產、文化風味、生活選物及手作體驗等元素，共創兼具教育與在地永續的新食農模式。「慢食客庄・療癒食農・永續生活」市集，由美濃區農會未來超市等數十家特色店家所組成的「永續生活市集」擄獲遊客青睞，大小朋友流連在各攤選物，聽攤主敘述品牌與永續生產，也以購買支持食農永續理念。此外，高餐大USR團隊首次結合視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、「心覺」、「群覺」等七感與紅花紫蘇草、大葉田香、魚腥草、檸檬香茅、艾草及野蓮等客庄在地植物推出的「療癒食農體驗」工作坊，多個場次一開放報名就被秒殺額滿，經由活動課程，讓參加民眾在生態文化、情緒轉化與身心療癒獲得一次大滿足。高市府客委會表示，自美濃客家文物館115年1月修繕工程完工重新開放以來，即利用更合理規劃、舒適的活動及展示空間辦理多場主題活動。此次與高餐大USR團隊共同合作的主題市集大獲好評，打響串聯社區、生態與產學共融的第一彈，對於合作團隊來說是極大的鼓舞，未來也將持續透過互動體驗活動，深化土地與飲食的連結，展現融合文化、飲食與生活的永續實踐。