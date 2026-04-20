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▲謝忻把臂章折成蝴蝶結別在頭上惹議。（圖／謝忻臉書）

藝人謝忻連續第三年參與白沙屯媽祖進香活動，今年她更帶著家人同行，分享過程中的心境體悟，不過卻因一張照片意外掀起爭議，因為她把進香臂章折成蝴蝶結別在帽子上，被部分網友質疑不夠尊重神明，為此謝忻親自回應並道歉，表示明年會乖乖戴在手上。謝忻已連續三年追隨白沙屯媽祖繞境，今年她特別帶著妹妹與外甥女同行，讓這趟旅程多了家人陪伴的溫度，她在社群分享，現代人習慣將生活安排得井然有序，但進香卻完全不同，因為媽祖行進路線與時間皆無法預測，反而讓她學會放下既定計畫，從中獲得前所未有的心靈平靜。不過謝忻分享的進香照片卻引起爭議，照片中她把進香臂章折成蝴蝶結造型並別在帽子上，沒有佩戴在手上，被部分網友認為是對媽祖不敬，對此謝忻沒有迴避，第一時間親自回覆網友，坦承是自己疏忽，表示「明年會乖乖地別在手臂上。」謝忻在進香過程中的體悟也引發共鳴，她形容現代生活不斷追求效率與掌控，卻忽略內心感受，但在進香隊伍中，她學會放慢腳步，接受未知與不確定，並相信只要與良善同行，方向自然會浮現，「如果人生這條路暫時看不清方向，不妨把心放慢，跟著媽祖的步伐走一段。」