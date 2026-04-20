行政院今（20）日核定經濟部投資審議司長由投資審議司副司長蘇琪彥陞任，能源署長由能源署副署長吳志偉陞任。

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蘇琪彥現年52歲，國立台灣大學經濟學系碩士，1998年公務人員高等考試二級考試經建行政類科及格，曾任經濟部原投資審議委員會，組織調整後為經濟部投資審議司組長、投資審議司專門委員等職務，學經歷豐富完整且熟稔投資審議業務，未來將運用其所具專業長才，協助推動投資相關法規、業務審查及國外投資審核等重要工作。

 

▲吳志偉曾任經濟部能源署專門委員、副組長、組長。（圖／取自能源署網站）
▲吳志偉曾任經濟部能源署專門委員、副組長、組長。（圖／取自能源署網站）

吳志偉現年58歲，國立交通大學環境工程學系碩士，1995年公務人員高等考試二級考試環境工程類科及格，曾任經濟部原能源局（能源署前身）專門委員、副組長、組長、經濟部參事等職務，具備紮實專業背景及行政經驗豐富，未來將借重其在能源領域之專業長才，帶領能源署推動各項能源政策、規劃及管理等重大業務。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...