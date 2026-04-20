全球下載量突破 10 億次、玩家過半數為國中小學生的超人氣遊戲 Roblox（機器磚塊），正成為許多家庭的教養難題。今（20）日，一名家長在社群平台 Threads 上分享自己「忍痛刪除孩子手機裡的 Roblox」的經歷。孩子當場痛哭的畫面讓父母十分不捨，但貼文一出，竟意外引爆上萬名家長的高度共鳴，也釣出親職專家出面給予建議。
刪掉 Roblox孩子爆哭！家長曝心聲引萬人共鳴
今日有家長在社群 Threads 上分享，昨晚與先生討論之後，「決定把小孩的 Roblox 刪了」。當下孩子直接痛哭，讓兩人相當不捨，只期盼：「希望這決定是對的，希望他找回對所有事物學習的熱情，希望還來得及。」
這篇貼文立刻引發數萬名家長共鳴，紛紛在底下留言分享自身經驗，「我停掉孩子的Roblox，讓她玩switch 當作替代，情緒穩定跟成績都有所提升」、「Roblox 是個不能讓孩子玩的遊戲，因為這遊戲沒有所謂的「結束」」、「自從我停掉孩子的Roblox和Youtube後，孩子情緒穩定非常多」、「越早刪越好，但要有其他事物取代，小孩是沒有自控能力的，上癮後，很難專心在投入別的事」。
越晚碰越好！孩子玩 Roblox 常見 4 大風險
親子作家趙逸帆也在留言區現身，他也曾被家長問過：「老師，小孩班上同學都在玩 Roblox，不給他碰，在班級幾乎就是沒朋友，到底該怎麼辦？」
對此，趙逸帆直言：「我接觸過上千組家庭，能夠控制住、使用後情緒可以穩定的孩子真的很少。但這不僅僅是這個遊戲的問題，高刺激的手遊、不斷下滑的短影音都是這樣的狀況！」
趙逸帆比喻，Roblox 就像是「大型線上湯姆熊」，玩家可以自訂遊戲內容、人物外觀，還能隨機加入不同小遊戲。每天都有不同形態的遊戲推出，且幾乎都是免費；遊戲內還有聊天室、團隊合作等機制，因此成為國小孩子間聯繫感情的重要管道。但也因此衍生出 4 大隱憂：
遊戲內容過於超齡：看似無害的像素畫風，卻可能藏著 18 禁、暴力、性暗示等不當內容。
陌生網友私訊與詐騙風險：孩子無法辨識網路上的陌生人，常因貪圖免費點數而落入詐騙陷阱。
網路霸凌與排擠：霸凌從實體延燒到線上，學生在遊戲內被圍剿、謾罵，這類隱性攻擊家長極難察覺。
過量遊玩與成癮：若在現實中缺乏成就感或關注，孩子極易將需求轉移至遊戲，長期依賴甚至不願回到實體生活。
孩子已愛上Roblox怎麼辦？親職專家6點提醒
趙逸帆強調，他並非全面反對手遊，但建議家長「能晚一點給，就晚一點給」，讓孩子的童年有更多元的選擇。如果孩子已經身陷其中離不開，建議家長透過以下 6 個步驟進行干預與管理：
如實申報年齡與綁定信箱：註冊時切勿謊報年齡，讓平台的兒少審核機制發揮作用；同時綁定家長的 Email，以便掌握孩子加入的遊戲與收到的邀請。
嚴格過濾好友名單：孩子尚無能力應對網路複雜環境，家長應定期檢查孩子的好友清單，並反覆提醒「不主動亂加陌生人」。
建立防詐與金錢觀：時常與孩子分享網路詐騙手法，告誡「免費的最貴」，防範有心人士用虛擬寶物或點數騙取個資。
把關遊戲內容：了解孩子在玩什麼是監護人的基本責任，建議親子可以一起探索遊戲，或請孩子主動分享遊戲內容。
明確的時間控管：手機只是工具，切勿被科技綁架。建議國小生遊玩時間為平日不超過 1 小時、假日不超過 2 小時。
放下手機，走入實體生活：所有在手遊裡尋求的成就感與社交需求，現實生活中都能滿足。多安排戶外活動，陪伴孩子練習數位戒斷，找回身心健康。
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今日有家長在社群 Threads 上分享，昨晚與先生討論之後，「決定把小孩的 Roblox 刪了」。當下孩子直接痛哭，讓兩人相當不捨，只期盼：「希望這決定是對的，希望他找回對所有事物學習的熱情，希望還來得及。」
這篇貼文立刻引發數萬名家長共鳴，紛紛在底下留言分享自身經驗，「我停掉孩子的Roblox，讓她玩switch 當作替代，情緒穩定跟成績都有所提升」、「Roblox 是個不能讓孩子玩的遊戲，因為這遊戲沒有所謂的「結束」」、「自從我停掉孩子的Roblox和Youtube後，孩子情緒穩定非常多」、「越早刪越好，但要有其他事物取代，小孩是沒有自控能力的，上癮後，很難專心在投入別的事」。
親子作家趙逸帆也在留言區現身，他也曾被家長問過：「老師，小孩班上同學都在玩 Roblox，不給他碰，在班級幾乎就是沒朋友，到底該怎麼辦？」
對此，趙逸帆直言：「我接觸過上千組家庭，能夠控制住、使用後情緒可以穩定的孩子真的很少。但這不僅僅是這個遊戲的問題，高刺激的手遊、不斷下滑的短影音都是這樣的狀況！」
遊戲內容過於超齡：看似無害的像素畫風，卻可能藏著 18 禁、暴力、性暗示等不當內容。
陌生網友私訊與詐騙風險：孩子無法辨識網路上的陌生人，常因貪圖免費點數而落入詐騙陷阱。
網路霸凌與排擠：霸凌從實體延燒到線上，學生在遊戲內被圍剿、謾罵，這類隱性攻擊家長極難察覺。
過量遊玩與成癮：若在現實中缺乏成就感或關注，孩子極易將需求轉移至遊戲，長期依賴甚至不願回到實體生活。
趙逸帆強調，他並非全面反對手遊，但建議家長「能晚一點給，就晚一點給」，讓孩子的童年有更多元的選擇。如果孩子已經身陷其中離不開，建議家長透過以下 6 個步驟進行干預與管理：
如實申報年齡與綁定信箱：註冊時切勿謊報年齡，讓平台的兒少審核機制發揮作用；同時綁定家長的 Email，以便掌握孩子加入的遊戲與收到的邀請。
嚴格過濾好友名單：孩子尚無能力應對網路複雜環境，家長應定期檢查孩子的好友清單，並反覆提醒「不主動亂加陌生人」。
建立防詐與金錢觀：時常與孩子分享網路詐騙手法，告誡「免費的最貴」，防範有心人士用虛擬寶物或點數騙取個資。
把關遊戲內容：了解孩子在玩什麼是監護人的基本責任，建議親子可以一起探索遊戲，或請孩子主動分享遊戲內容。
明確的時間控管：手機只是工具，切勿被科技綁架。建議國小生遊玩時間為平日不超過 1 小時、假日不超過 2 小時。
放下手機，走入實體生活：所有在手遊裡尋求的成就感與社交需求，現實生活中都能滿足。多安排戶外活動，陪伴孩子練習數位戒斷，找回身心健康。