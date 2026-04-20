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美國與伊朗停火期限將至，美國近日宣布「經濟狂怒」行動，在全球範圍的水域登船搜捕與伊朗有關的「影子艦隊」油輪。美軍中央司令部表示，美軍在中東海域開火並攔截並扣押一艘懸掛伊朗國旗的貨船。專家指出，這類被查扣的商船可能會被視為「戰利品」直接沒收。美國中央司令部表示，美軍海軍陸戰隊19日從兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli，LHA 7）搭乘直升機出發，飛越阿拉伯海，並透過繩降方式，登上並接管了懸掛伊朗國旗的貨船「Touska號（M/V Touska）」。「Touska號」在長達6小時內多次無視美軍警告，美軍導彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）在海軍陸戰隊行動前，就已先行癱瘓該商船的推進系統。CNN報導，洛伊研究所非常駐研究員、前澳洲皇家海軍軍官珍妮佛·帕克（Jennifer Parker）指出，依據海戰法規，若船隻再封鎖期間試圖強行通行，攔截方有權依法扣押，並被合法的視為戰禮品處理。Touska號接下來可能會被押送往港口或錨地進行詳細檢查，釐清船上貨物內容。一旦確認貨物的性質、內容，該船可能會被美國視為戰利品依法沒收、歸為政府所有。若美國想要長期保留這艘船，則必須成立一個戰利品法庭來處理。根據 MarineTraffic 的數據，近年來，「Touska號」一直在中國珠海市和伊朗各港口之間往返，並自 2018 年以來一直受到制裁。MarineTraffic表示Touska號滿載貨物，但沒有具體說明其貨物是什麼。至於船員的命運，帕克表示，將取決他們的國籍，若是如果是印度或菲律賓水手，船員應該會被直接帶下船遣返回國。但如果船員是伊朗人，他們可能會被拘留；如果船上有伊朗伊斯蘭革命衛隊的成員，他們可能會被當作戰俘關押。若是Touska號號載有伊朗的任何武器或軍火，船員很可能會被拘留。