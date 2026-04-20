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台灣民眾黨創黨主席柯文哲17日晚間在逢甲夜市遭辣椒水攻擊一事，真相竟是帶隊的分局長周俊銘在維安現場測試故障辣椒水！民進黨台中市議會黨團認為，柯文哲和民眾黨當初講得像遭受政治暴力攻擊，如今是否該向被潑髒水的人道歉？盧市府重懲分局長是依法行政，還是為了藍白合政治考量在辦案？國民黨團也認為，拔官未免有些過了，若因政治因素導致當事人遭重懲，恐非社會所願，也不符合比例原則。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，辣椒水事件後，民眾黨參選人劉芩妤言之鑿鑿稱遭4波無差別攻擊、2名機車騎士噴灑辣椒水，還暗指現場有青鳥鬧場；柯文哲隔天受訪更感嘆「社會分裂、對立情緒一旦被激發很難轉化」，呼籲不要製造對立，還比著眼睛說仍在流淚；黃國昌也跟著痛批「台灣社會為何變得這麼暴力，搞得四分五裂」。整個民眾黨上下聯手把事件操作成政治迫害，輿論矛頭直指綠營。結果警方調查真相大逆轉，根本沒有什麼機車騎士、4波攻擊，而是市警局第六分局長周俊銘在維安現場測試故障辣椒水、朝地面試噴，意外波及現場人員。周永鴻說，從頭到尾就是烏龍，跟任何政黨、青鳥都無關。民眾黨當初講得像是遭受有組織的政治暴力攻擊，現在真相擺在眼前，是不是該向被潑髒水的人和台中市民道個歉？周永鴻並質疑盧秀燕在事件發生隔天高調表態「責成警方加速偵辦、不容許暴力挑戰治安」，如今查出是分局長因測試故障裝備處置不當，立即記過、拔官、函送法辦。這樣的懲處是否符合比例原則？還是因事涉藍白合政治盟友柯文哲，就拿分局長祭旗來息事寧人？大家都看在眼裡。台中市議會國民黨團書記長李中表示，分局長在人潮眾多的夜市測試辣椒水確有不當，確實應該懲處，但嚴重到拔官，就讓人感到未免有些過了。警察局的獎懲應根據事件本身影響性判斷，若因政治因素導致當事人遭重懲，恐非社會所願，也不符合比例原則。