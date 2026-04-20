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▲近期社群平台Threads上一名網友分享自己在接觸短影音剪輯時，意外與一位53年次剪輯師交流，專業程度顛覆原PO對年齡與數位技能的既定印象，引發網友討論。（圖／截取自Threads）

近期社群平台Threads上一名網友分享自己在接觸短影音剪輯時，意外與一位「53年次剪輯師」交流，對方不僅對流量、腳本與演算法侃侃而談，專業程度更顛覆原PO對年齡與數位技能的既定印象。隨著話題延燒，當事人親自現身回應，透露自己其實是透過系統化課程學習短影音剪輯，並在結訓後開始嘗試接案，相關經歷引發網友討論。該貼文最初以「以為遇到同行，結果對方是位阿伯」為主軸，引發網友留言討論，不少人對於中高齡仍能熟練掌握短影音製作感到驚訝，也有人開始反思自身對學習的限制，隨著留言熱度持續上升，討論從單一事件延伸至世代差異與技能門檻，逐漸形成社群話題。在討論高峰時，當事人主動於留言區回應，說明自己並非相關背景出身，而是透過系統化課程學習短影音剪輯，從基礎操作到內容規劃逐步建立能力，當事人的回應進一步推升討論熱度，也讓事件從單純分享轉為具代表性的學習案例。針對此次引發討論的案例，巨匠電腦表示，近年確實觀察到跨年齡層學習數位技能的需求明顯提升，尤其在短影音創作與AI人工智慧發展領域，不少學員並非相關背景出身，而是透過系統化課程逐步建立基礎與實作能力，而「AI影音變現職人班」課程設計著重從零開始，涵蓋剪輯技巧、腳本發想與平台邏輯理解，並透過實際操作與反覆練習，協助學員累積經驗與作品。對於學員而言，透過有架構的學習方式，更能降低進入門檻，也有助於建立持續學習的信心，此次學員的案例，正是其中一種學習成果的展現。此事件也引發民眾對於「學習門檻」與「年齡限制」的重新思考，有網友指出，過去普遍認為數位技能為年輕世代優勢，但隨著學習資源普及與課程系統化，跨世代學習的可能性正逐漸被打開，更有網友留言表示「60歲還在接案而且講得頭頭是道，這才叫職場生存力」、「突然懂什麼叫被時代淘汰不是因為年紀」。