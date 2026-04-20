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▲ 高雄少年隊、少輔會反毒駕宣導，提前建立學生正確法治觀念。（圖／高市警局少年隊提供）

▲ 學生有獎徵答搶答成功獲得獎品，開心留影。（圖／高市警局少年隊提供）

為深化兒少法治觀念，高雄市少年警察隊(下稱少年隊)與少年輔導委員會（下稱少輔會）以生動活潑的舞台劇推動校園宣導，透過寓教於樂的方式，引導學生在潛移默化中學習法律知識，深獲各校肯定，宣導問卷平均答對率高達95%，成效顯著。宣導劇團於16日前往高雄市中山國小為高年級學生(約600人)演出反霸凌、反毒主題話劇。演員以吸睛造型與幽默劇情詮釋貼近校園生活情境，結合簡報說明，使學生在觀賞過程中自然理解各類犯罪預防觀念。多名學生回饋表示，「不能霸凌別人，也不要被霸凌，遇到霸凌要勇敢說出來」、「看到劇中同學被幫派吸收而吸毒、逃學，讓相依為命的奶奶焦急無助，深深覺得吸毒不僅傷害自己，更是傷害最愛的家人!」，顯示透過劇團貼近生活的劇情情節及角色互動，不僅讓法律觀念容易吸收，更引領學生體會同理心的重要性，從內在培養出設身處地、遵守法律的好品德。另鑑於近期毒駕案件頻傳，這次特別納入毒駕相關法制與罰則宣導。雖學生尚未具備駕駛資格，仍提前建立正確法治觀念，並鼓勵將訊息轉知家人朋友，共同防制毒駕，提升用路安全意識。少年隊隊長兼少輔會執行秘書陳仁正表示，近年少年犯罪年齡有下降趨勢，法治教育更需向下扎根。未來將持續透過多元宣導方式深入校園，協助兒少建立基本法律認知與風險辨識能力，避免因無知而誤觸法網或成為被害人。少年隊與少輔會宣導劇團自107年成立，由各行各業具熱忱與社會責任感的志工組成，雖非科班出身，仍透過專業培訓與持續排練，展現高度投入與對兒少的關懷。更多宣導成果歡迎至「高雄市政府少年輔導委員會」臉書粉絲專頁查詢；也邀請有志投入公益的市民加入志工行列。