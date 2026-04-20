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為體恤及肯定第一線員警長期投入治安維護與交通疏導、為民服務之辛勞，高雄市長陳其邁自109年上任以來便秉持照顧警察人員的初衷，指示警察局研議提升勤務繁重加成，並在市議會大力支持下，連年向中央爭取，這次中央修正相關規定，同步調升勤務繁重加成及刑事加成，並溯自3月1日生效，正是對警察同仁長期努力與貢獻的肯認。這次待遇調增，行政警察勤務繁重加成支給上限由原7成調升為1倍，每月增加金額2,910元，另外，外勤刑事人員部分，勤務繁重加成支給上限由原7成調升為1倍，每月增加金額2,910元，刑事加成亦由原6成提高至8成，每月再增加金額1,940元，每月共計增加4,850元，以鼓勵同仁持續投入高風險、高專業的犯罪偵查工作，提升整體打擊犯罪效能。高雄市作為南臺灣最大的國際港都與工業重鎮，幅員遼闊且涵蓋山海城鄉。近年來，隨著半導體科技廊帶的蓬勃發展，高雄市的治安與交通維護需求日益複雜。警察同仁除需執行日常治安與交通維護外，亦須因應各類大型活動及突發事件，長期承受高度勤務壓力與風險 。局長趙瑞華強調，高雄的繁榮與安定，全仰賴第一線警察同仁日夜不懈的拼搏與付出。高雄市政府將持續做為全體員警最堅強的後盾，透過實質加薪慰勉同仁辛勞，未來亦將持續精進勤務制度，提供市民更優質、更安全的生活環境。