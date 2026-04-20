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▲許心華博士指出，高明見的故事不只是個人成就，更是台灣醫療從落後到躍進的縮影。（圖／翻攝畫面）

▲《名醫到我家》空中講座最新專訪神經外科權威高明見教授/醫師，完整揭開這位「腦血管疾病守護神」60年醫療人生的關鍵軌跡。（圖／翻攝畫面）

從跨國深造到制度改革，再到AI預防醫學，《名醫到我家》空中講座最新專訪神經外科權威高明見教授/醫師，完整揭開這位「腦血管疾病守護神」60年醫療人生的關鍵軌跡。節目由主持人許心華博士引言指出，高明見的故事不只是個人成就，更是台灣醫療從落後到躍進的縮影。出生於1938年的他，自學生時代即展現卓越天賦，進入台大醫學院後不斷突破自我，遠赴日本與美國深造，先後進入東京大學與哈佛大學麻省總醫院接受最前沿神經外科訓練，奠定國際級醫學視野。1976年返台後，高明見沒有選擇安逸，而是直接投入醫療革新。他率先引進顯微神經外科手術、經皮三叉神經電燒治療與雷射醫療技術，將原本高度侵入性的手術逐步轉型為低侵襲微創治療，帶動台灣醫療從「大刀開胸」邁向精準手術的新時代。在推動技術的同時，他更打造制度。高明見不僅建立神經外科訓練體系與專科護理制度，也創立雷射醫學會與研究中心，並舉辦國際會議，讓台灣醫療與世界接軌。1992年獲行政院傑出科技應用人才獎。然而，他的影響力並未止於醫療現場。高明見深知「制度比個人更能救人」，因此投身公共事務，歷任立法委員與考試委員，推動醫療政策改革，並創立醫事聯盟，為醫療人員與整體體系發聲。他也主導推動OSCE臨床技能測驗制度，讓醫學生從紙筆考試走向真實臨床能力驗證，為醫學教育奠定重要里程碑。面對國人高發的腦中風問題，高明見於2000年成立腦血管疾病防治基金會，積極推動心房顫動與頸動脈狹窄篩檢，並倡導血栓溶解與動脈取栓治療，大幅降低中風致殘率。他更促成「黃金3小時」急救概念納入政策體系，奠定台灣急性中風救治的重要基礎。近年來，高明見再度站上醫療前線，將AI科技導入預防醫學。他帶領團隊推動全台巡迴篩檢，短短兩年間完成近2萬人檢測，成功找出超過2,000名心律異常個案，提前攔截高風險族群，將中風防線大幅前移。他強調，與其等到急診搶救，不如透過科技預測與預防，才是真正的醫療進步。此外，他也推廣心率變異性（HRV）作為自律神經與心血管健康的重要指標，結合現代醫學與整合健康觀念，讓醫療從「治病」走向「治未病」。長達一甲子的行醫歲月，高明見橫跨臨床、教育與政策三大領域，榮獲多項國內外大獎，包括台灣醫療貢獻獎與神經外科終身成就獎，2025年更獲國際整合醫學終身成就肯定，堪稱台灣醫界典範。