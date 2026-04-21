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▲海洋委員會主任委員管碧玲(右3)視導合署辦公廳舍工程進度，並聽取簡報。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(左2)視導合署辦公廳舍工程進度。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會主任委員管碧玲於20日，到高雄市三民區中都濕地公園旁的合署辦公廳舍工地，視導海洋委員會海委會合署辦公廳舍，以及到高雄市茄萣區興達港視導由國家海洋研究院負責推動的國家船模實驗室等兩大公共工程，以瞭解工程進度與施工品質，並強調合署辦公廳舍是國家海洋治理統合的重要樞紐，也是全國首座達到「近零碳建築」的中央部會辦公大樓，而國家船模實驗室則是我國落實國艦國造與海洋科研自主的關鍵基石，期透過這兩項建設，奠定科技、智慧、永續海洋國家的里程碑。海洋委員會主任委員管碧玲，是由國家海洋研究院院長陳璋玲陪同，到高雄市三民區中都濕地公園旁的合署辦公廳舍工地，以及到高雄市茄萣區興達港由國家海洋研究院負責推動的國家船模實驗室視導這兩大公共工程，以瞭解工程進度與施工品質。海洋委員會主任委員管碧玲表示，過去海洋事務分散於22個機關，海洋委員會的成立與合署辦公廳舍的興建，象徵海洋政策終於有了專責化的處理中心，該合署辦公廳舍規模為地上7層、地下2層，目前已進行外牆與內部裝修工程，預計於117年正式完工啟用，是國家海洋治理統合的重要樞紐，也是全國首座達到「近零碳建築」的中央部會辦公大樓。管碧玲說，而由海洋委員會國家海洋研究院負責推動的國家船模實驗室，則是我國落實國艦國造與海洋科研自主的關鍵基石，期透過這兩項建設，奠定科技、智慧、永續海洋國家的里程碑。管碧玲指出，我國進出口貿易貨物運輸總量超過99%仰賴海運，致造船產業更是我國火車頭產業，然而，過去我國缺乏「耐海性能水槽」與「迴旋臂水槽」等測試空間，因此，國內研發新式船艦(如軍艦、海巡艦及潛艦)時，必須將船模送往國外測試，這不僅面臨期程安排不易、成本高昂的問題，更存在船體線型等國防機密資料外洩的極大資安風險，乃由國家海洋研究院負責推動國家船模實驗室，以打造首座國家級船模實驗室，展現我國自主造船的決心。管碧玲並指出，面對國內從未有過此類高科技水槽的操作經驗，國家海洋研究院選送首批種子教師到英國頂尖機構進行高壓密集培訓，將關鍵核心技術本土化，而立法院也三讀通過「國家海洋科技營運中心設置條例」，未來將透過成立行政法人，以企業化、彈性化的方式，來經營國家船模實驗室，並期船模實驗室完工後，能全面提升國家量能，攜手產業共創船舶業的輝煌新局。