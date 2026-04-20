我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳（右）爆出偷拍、散播不雅片、性侵網紅未遂之外，妻子也出面發聲每天被家暴強姦。（圖／theqoo、naver）

BLACKPINK成員JISOO親哥哥金政勳近日捲入性侵與家暴醜聞，引發外界高度關注，對此她所屬公司BLISSOO今（20）日透過律師發表正式聲明，強調藝人本人與相關事件「完全無關」，表示自己很早就離家，沒跟家人住在一起，對相關私生活無從得知也無法介入。JISOO稍早委託律師事務所發表聲明，透露親哥哥金政勳疑似是家暴、性侵慣犯一事跟自己完全無關，其中也指出JISOO自練習生時期就已經離開家中，過著獨立生活，長期與家人分開，對大家的私生活既是無從得知也無法介入。關於外傳JISOO的經紀公司BLISSOO是哥哥公司的子公司一事，聲明中表示哥哥只有在自己公司草創初期給予一些建議，既沒有參與公司決策，也沒有領取相關薪水，雙方公司完全沒有交集。BLISSOO也強調，JISOO與公司從未提供哥哥任何金錢或法律支援，未來也沒有要幫忙的意思，若是再把藝人形象與家人爭議惡意做連結或是散布謠言的話，公司表態將採取民、刑事法律行動，且不會有任何寬貸空間。近日多家韓媒爆料，一名現年30多歲的金姓男子，涉嫌性侵直播主、散布偷拍影片，而這名男性被爆料是BLACKPINK JISOO的親哥哥金政勳，目前警方已針對「影像恐嚇」與「散布偷拍」等犯罪方向擴大調查。事件曝光後，自稱是金男妻子的A女也出面爆料，指控結婚不到兩週就慘遭家暴，甚至金男還曾強迫她全裸下跪、自己狂打巴掌並反覆認錯，施暴後還強行發生性關係，並拍攝相關不雅影片，令自己忍無可忍想要離婚，無奈對方總是變本加厲對自己施暴，甚至威脅要公開私密照來毀掉女方人生，不過她同時也為JISOO說話，表示JISOO本人是完全不之情的，因為自己也是事後才知道老公妹妹是JISOO，呼籲眾人：「請不要責難她！」希望大家能專注在批判金男的行為上就好。我是BLISSOO的法律代理人，法律事務所的律師殷賢浩。針對近期部分媒體報導、網路社群與SNS等平台上，關於BLISSOO旗下藝人家屬相關事件的擴散，對於將該藝人及BLISSOO與該事件進行不當聯繫，或基於不實內容損害名譽的行為，正無差別地發生一事，我方表達嚴正遺憾。首先，目前被提出的相關事件，與該藝人及BLISSOO完全無關，且網路上流傳的多數內容，屬於未經查證的推測或明顯的虛假事實。該藝人自幼開始練習生生活，早已獨立，長期與家人分開生活，因此對於該名人士的私生活，處於無法知情或介入的狀態。