日本三陸沖近海今（20日）下午發生強烈地震，原先日本氣象廳判定規模為7.4，後二度上修規模，由7.5再修正至7.7；氣象廳第一時間發布海嘯警報，並於晚間發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，這是史上第二次。
根據NHK報導，20日下午4時52分左右，在三陸外海發生規模7.7的地震，在宮城縣與秋田縣觀測到長時間且緩慢的搖晃，也就是長週期地震動「等級3」。
什麼是長週期地震？
依據日本氣象廳針對長週期地震定義，是指在高層建築內會產生固有週期約1～2秒至7～8秒 的搖晃時，依據地震發生時人員行動困難的程度，以及家具與設備移動、傾倒等受損程度，將搖晃強度劃分為4個階段的指標。
長周期地震依搖晃程度分為4個等級，最危險的為階級4，大樓內的人難以移動，接下來階級3可能讓大樓內的人站立困難、以及2級、和最低的1級，意味著等於多數人能感受到搖晃。
在4個等級中，從高到低排名第二的「等級3」搖晃，觀測到的地點為宮城縣涌谷町與秋田縣橫手市。長週期地震動是指在規模較大的地震中出現、週期超過2秒的巨大且緩慢搖晃，特別容易對高層建築等造成影響；日本氣象廳表示，在等級3的搖晃情況下，在高層建築中將難以站立，未固定的家具可能會大幅移動或倒下。
此外，日本氣象廳在進一步分析觀測數據後，也將地震規模（芮氏規模）從7.5上修為7.7，並將震源深度從10公里修正為19公里。
「北海道・三陸沖後發地震注意情報」是什麼？
日本氣象廳晚間召開記者會，於晚間7時30分發布了「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。需要採取防災應對措施的地方行政區，涵蓋北海道、東北及關東共7個道縣，合計182個市町村。
由於在千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性，與平時相比相對提高，內閣府與氣象廳呼籲民眾依照政府與地方行政區發布的資訊，採取防災應對措施。這也是自去年12月以青森縣東方外海地震首次發布注意情報以來再度發布。
「北海道・三陸沖後發地震注意情報」是指當北海道至岩手縣外海的「千島海溝」與「日本海溝」，以及其周邊地區發生規模7左右地震時，提醒注意之後可能發生巨大地震的資訊。
當此資訊發布時，會要求民眾再次確認日常防災準備，包括確認避難場所與移動路線、準備好能隨時攜帶撤離的緊急避難包、將家具固定以防止傾倒、確認食物、飲用水與簡易廁所等防災物資的儲備情況。此資訊不會要求立即避難，提醒期間為1週。
至於發布條件為何？當北海道根室外海至東北三陸外海的巨大地震預想震源區域，以及其外側區域，發生規模7以上地震時，即可能發布該資訊。無論是否位於板塊邊界，只要在預想震源區域外側發生大型地震，是否發布資訊將依據地震規模來判定。
通常會在地震發生後約2小時左右，由內閣府與氣象廳共同發布。此制度自2022年12月16日開始運作，並於去年12月9日首次發布。不過，即使發布資訊，也不一定代表會發生巨大地震。
受影響地區包括北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣的 182 個市町村。
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什麼是長週期地震？
依據日本氣象廳針對長週期地震定義，是指在高層建築內會產生固有週期約1～2秒至7～8秒 的搖晃時，依據地震發生時人員行動困難的程度，以及家具與設備移動、傾倒等受損程度，將搖晃強度劃分為4個階段的指標。
長周期地震依搖晃程度分為4個等級，最危險的為階級4，大樓內的人難以移動，接下來階級3可能讓大樓內的人站立困難、以及2級、和最低的1級，意味著等於多數人能感受到搖晃。
在4個等級中，從高到低排名第二的「等級3」搖晃，觀測到的地點為宮城縣涌谷町與秋田縣橫手市。長週期地震動是指在規模較大的地震中出現、週期超過2秒的巨大且緩慢搖晃，特別容易對高層建築等造成影響；日本氣象廳表示，在等級3的搖晃情況下，在高層建築中將難以站立，未固定的家具可能會大幅移動或倒下。
此外，日本氣象廳在進一步分析觀測數據後，也將地震規模（芮氏規模）從7.5上修為7.7，並將震源深度從10公里修正為19公里。
「北海道・三陸沖後發地震注意情報」是什麼？
日本氣象廳晚間召開記者會，於晚間7時30分發布了「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。需要採取防災應對措施的地方行政區，涵蓋北海道、東北及關東共7個道縣，合計182個市町村。
由於在千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性，與平時相比相對提高，內閣府與氣象廳呼籲民眾依照政府與地方行政區發布的資訊，採取防災應對措施。這也是自去年12月以青森縣東方外海地震首次發布注意情報以來再度發布。
「北海道・三陸沖後發地震注意情報」是指當北海道至岩手縣外海的「千島海溝」與「日本海溝」，以及其周邊地區發生規模7左右地震時，提醒注意之後可能發生巨大地震的資訊。
當此資訊發布時，會要求民眾再次確認日常防災準備，包括確認避難場所與移動路線、準備好能隨時攜帶撤離的緊急避難包、將家具固定以防止傾倒、確認食物、飲用水與簡易廁所等防災物資的儲備情況。此資訊不會要求立即避難，提醒期間為1週。
至於發布條件為何？當北海道根室外海至東北三陸外海的巨大地震預想震源區域，以及其外側區域，發生規模7以上地震時，即可能發布該資訊。無論是否位於板塊邊界，只要在預想震源區域外側發生大型地震，是否發布資訊將依據地震規模來判定。
通常會在地震發生後約2小時左右，由內閣府與氣象廳共同發布。此制度自2022年12月16日開始運作，並於去年12月9日首次發布。不過，即使發布資訊，也不一定代表會發生巨大地震。
受影響地區包括北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣的 182 個市町村。