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▲王中平（左）出席新戲《臥龍好歲月》首映記者會，透露前年花500萬在苗栗買下千坪土地，右為演員謝其文。（圖／大愛提供）

58歲王中平熱愛種植物，因此經常買地、整地，據傳身價上億元，受封「演藝圈隱形富豪」，今（20）日他和伊正、梁家榕、馬念先、蘇明明、上官鳴、陳仙梅等人一同出席新戲《臥龍好歲月》的首映記者會，透露前年花500萬在苗栗買下千坪土地，太座余皓然都知情。王中平被問及最近有沒有買新的地，他露出招牌靦腆笑容，稱前年在苗栗後龍買了一塊1000多坪的土地，價格落在7位數、大約500萬元，至於余皓然對他砸大錢買地會不會不開心，王中平表示，老婆本來就知道。此外，王中平坦言現在手上約有5塊地，但有些是繼承所有，並非全部都是自己購買，他也強調擁有的某些土地沒有想像中值錢，因為多半是位置比較偏僻的農業用地，對富豪稱號相當低調。去年4月底，余皓然出席公益活動受訪，談及王中平買地一事，稱老公買的地都很偏僻，沒有值多少錢，而問他買地的理由，王中平認為台灣小，地只會越來越少，必須前人種樹後人乘涼、綠化環境，「最起碼他不是把錢花在亂七八糟的地方」。