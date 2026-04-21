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▲葛萊美獎得主布萊德·派斯里（Brad Paisley）是道奇隊大粉絲。格拉斯諾交易是在他酒吧談成的（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊明星投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）自2023年12月從坦帕灣光芒隊轉戰洛城後，已成為隊中不可或缺的冠軍輪值核心。然而，這樁涉及5年1.365億美元續約的超級交易，背後竟然有一位大功臣。美國鄉村音樂男歌手，也是葛萊美獎得主布萊德·派斯里（Brad Paisley）是道奇隊大粉絲，近期他親自爆料，這場改變大聯盟版圖的談判，竟然是在他家的私人酒吧裡徹夜談成的。布萊德·派斯里透露，當時道奇隊棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）正帶著多位高層在他家作客。當弗里德曼致電光芒隊營運總裁尼安德（Erik Neander）進行協商時，弗里德曼隨手將電話遞給派斯里。起初，尼安德完全不相信電話那頭是真正的巨星，還以為是弗里德曼找人模仿派斯里的聲音，直到弗里德曼再三確認後，尼安德才感到震驚。派斯里隨即展現熱情，大方邀請光芒隊高層也一起來家裡「喝一杯」。當晚11點左右，兩支球隊的高層齊聚在派斯里的家。派斯里幽默地回憶，當尼安德坐在吧台詢問有什麼酒可以選時，他打趣地說：「我櫃子裡最貴的好酒，要等你同意格拉斯諾的交易後才能開。」這群大聯盟最具權勢的高層們就這樣在派斯里的酒吧暢飲、協商，直到凌晨4點才散會。兩天後，弗里德曼致電派斯里告知交易正式達成，並特別感謝他的「神助攻」，讓這樁關鍵補強能夠在如此特殊的氛圍下順利完成。在派斯里的助攻下加盟道奇後，格拉斯諾不僅入選了全明星賽，更已手握2枚世界大賽冠軍戒指。雖然過去一年關於他的交易傳聞（如近期與老虎隊史庫柏的連動）不斷，但不可否認的是，格拉斯諾在洛杉磯迎來了職業生涯的巔峰。目前道奇隊陣容與農場系統皆極為穩健，正全速衝擊隊史首次的三連霸。派斯里這段驚奇的「酒吧外交」往事，也為道奇隊近年來的強權之路增添了一抹有趣的色彩。未來若道奇隊還有重磅交易要談，看來「派斯里酒吧」將會是最好的談判場所。