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隨著年輕世代對「質感生活」、「高品質消費」的追求日益提升，越來越多蘊含深厚底蘊的台灣本土工藝品牌，透過數位轉型與視覺革新，重新走入大眾視野。「福祿壽觀光酒廠」在建廠20周年之際，正式啟動品牌煥新計畫。從官網視覺重塑、產品包裝設計升級、企業形象影片到數位行銷，以「簡約、高質感、年輕化」的全新面貌，拉近與年輕族群的距離，為台灣傳統釀酒文化注入嶄新活力。走過20個年頭，福祿壽觀光酒廠以全新姿態迎接下一個里程碑。從過去的專業代工，轉向深化自身品牌的影響力。透過全面翻新的官方網站與極具質感的酒廠形象影片，福祿壽撕下傳統酒廠的刻板標籤，用當代的美學語言訴說製酒工藝的堅持，期盼讓更多新世代消費者看見台灣在地酒廠的珍貴價值與文化底蘊。福祿壽觀光酒廠位於雲林古坑，使用來自玉山山脈的朱公泉水，水質清澈甘潤，成為高粱酒風味的重要關鍵。總經理張慈慧表示，品牌長期堅持以純淨水源與釀造工藝為核心，「用最純淨的水，釀最誠意的酒」，透過品質累積消費者信任。為慶祝建廠20周年，福祿壽觀光酒廠特別推出「福牌38度＆58度特級高粱酒紀念酒 福氣款」。將屢獲國際大獎肯定的經典高粱酒款，化身精緻的迷你酒瓶。外盒設計巧妙延伸了代表福氣的「蝙蝠」圖騰，搭配瓶身上的「福」字意象，不僅視覺上更具現代設計感，更將傳統吉祥寓意轉化為「將福氣傾注於禮，傳遞至每一位珍視的人手中典藏」的浪漫意境，成為極具紀念價值的質感伴手禮。這次紀念酒採限量發行5,000組，並加入隱藏版贈品設計，讓消費者在選購時多了一點開箱的期待感，也呼應年輕族群對互動式消費的喜好。