2026年4月22日世界地球日（Earth Day），今（21）日起連續2天「星巴克買一送一」咖啡優惠，根據星巴克官網，世界地球日指定品項好友分享日，消暑星冰樂最便宜78元、新品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」半價爽喝，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好10款推薦菜單價格一次整理。摩斯漢堡表示，周二咖啡日大杯咖啡特價49元喝整天。
星巴克：買一送一！星冰樂最便宜78元 世界地球日10款咖啡優惠
星巴克表示，2026世界地球日推出指定品項好友分享日，今4月21日（二）至4月22日（三），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好10款指定菜單優惠價格：
◾️新品！蜂蜜公爵爆爆星冰茶92.5元（兩杯優惠價185元）
◾️冷萃咖啡72.5元（兩杯優惠價145元）
◾️新品！濃萃義式厚那堤（含特選）92.5元（兩杯優惠價185元）
◾️風味那堤（含特選）80元（兩杯優惠價160元）
◾️經典紅茶那堤77.5元（兩杯優惠價155元）
◾️玫瑰蜜香茶那堤77.5元（兩杯優惠價155元）
◾️冰搖檸檬果茶65元（兩杯優惠價130元）
◾️焦糖可可碎片星冰樂87.5元（兩杯優惠價175元）
◾️最便宜星冰樂！雙果果汁星冰樂77.5元（兩杯優惠價155元）
◾️芒果火龍果椰奶星沁爽60元（兩杯優惠價120元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。
摩斯漢堡：今周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」喝整天！
摩斯漢堡表示，每周二摩斯咖啡日優惠，今4月21日「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），整天單杯就有咖啡優惠；還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元），套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
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星巴克表示，2026世界地球日推出指定品項好友分享日，今4月21日（二）至4月22日（三），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好10款指定菜單優惠價格：
◾️新品！蜂蜜公爵爆爆星冰茶92.5元（兩杯優惠價185元）
◾️冷萃咖啡72.5元（兩杯優惠價145元）
◾️新品！濃萃義式厚那堤（含特選）92.5元（兩杯優惠價185元）
◾️風味那堤（含特選）80元（兩杯優惠價160元）
◾️經典紅茶那堤77.5元（兩杯優惠價155元）
◾️玫瑰蜜香茶那堤77.5元（兩杯優惠價155元）
◾️冰搖檸檬果茶65元（兩杯優惠價130元）
◾️焦糖可可碎片星冰樂87.5元（兩杯優惠價175元）
◾️最便宜星冰樂！雙果果汁星冰樂77.5元（兩杯優惠價155元）
◾️芒果火龍果椰奶星沁爽60元（兩杯優惠價120元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。
摩斯漢堡表示，每周二摩斯咖啡日優惠，今4月21日「大杯摩斯咖啡」特價49元（原價60元），整天單杯就有咖啡優惠；還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元），套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。