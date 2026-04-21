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星巴克：買一送一！星冰樂最便宜78元 世界地球日10款咖啡優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好10款指定菜單優惠價格：

新品！

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最便宜星冰樂！

▲星巴克買一送一世界地球日優惠！新品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」每杯92.5元開喝。（圖／星巴克提供）

摩斯漢堡：今周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」喝整天！

▲摩斯漢堡今周二咖啡日優惠，整天「大杯摩斯咖啡」特價49元」開喝。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

2026年4月22日世界地球日（Earth Day），今（21）日起連續2天「星巴克買一送一」咖啡優惠，根據星巴克官網，世界地球日指定品項好友分享日，消暑星冰樂最便宜78元、新品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」半價爽喝，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好10款推薦菜單價格一次整理。摩斯漢堡表示，周二咖啡日大杯咖啡特價49元喝整天。星巴克表示，2026世界地球日推出指定品項好友分享日，◾️（兩杯優惠價185元）◾️（兩杯優惠價145元）◾️（兩杯優惠價185元）◾️（兩杯優惠價160元）◾️（兩杯優惠價155元）◾️（兩杯優惠價155元）◾️（兩杯優惠價130元）◾️（兩杯優惠價175元）◾️（兩杯優惠價155元）◾️（兩杯優惠價120元）提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。摩斯漢堡表示，（原價60元），整天單杯就有咖啡優惠；還可享加10元升級「雨林聯盟認證咖啡豆」精選咖啡；6月30日前，元氣早餐「新咕咕雞堡＋中杯摩斯咖啡」特價89元（原價105元），套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。