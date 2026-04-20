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前民眾黨立委昨（19）日在直播中表示，自己已經聲請假處分，要循「王金平模式」保住黨籍，「是我的搶不走，不是我的留不住」，並強調自己仍有民眾黨內申覆期限30天，也尚未簽署立法院離職文件。民眾黨主席黃國昌則說，李貞秀和王金平的狀況完全不同，所以就交給司法程序處理，「完全不擔心」。李貞秀最終能否保住民眾黨籍仍未可知，但正如黃國昌所言，她和當初王金平的狀況的確不盡相同，想要保住不分區立委的身份，幾乎是完全沒有可能。2013年的「九月政爭」，時任總統兼國民黨主席馬英九以王金平涉入關說，下令國民黨考紀會開除王金平的黨籍。考紀會於9月11日開除王金平的黨籍後，王金平隨即向法院提出「假處分」，9月13日法院就裁准保留黨籍的假處分，讓王金平得以留任立法院長。之後台北地院在2014年3月19日一審判決王金平勝訴，認為國民黨考紀會不是依人民團體的民主原則組成，不能取代會員大會執行除名權限，撤銷黨籍的決議無效。國民黨上訴之後，同年9月26日王金平二審仍勝訴，上訴三審後朱立倫接任黨主席，於2015年2月25日撤訴，全案劃下句點。王金平全案的關鍵其實就是當初的「假處分」，讓他不至於喪失立法院長的資格，才有足夠的能量和馬英九、國民黨抗衡。法院裁准「假處分」的主要理由是，如不准許假處分，將對王金平的院長及立委身份，造成「重大且無法彌補」的急迫危害，未來即便勝訴也無法彌補。除此之外，總統與立法院長之間的憲政角色，是否能以黨內私設刑堂的方式處理，也是當時政壇和法界議論的焦點。雖然立法院並不監督總統，但總統卻實質掌控行政權，而行政院正好是立法院監督的對象，若總統可以透過政黨的處分，任意拔掉立法院長，將影響憲政的穩定。相形之下，李貞秀的問題就小得多，沒有「院長」的身份，是否夠得上「重大」危害就有爭議。其次，李貞秀是在4月13日被民眾黨開除黨籍，民眾黨發函中選會、中選會發函立法院、立法院註銷其立委名籍都在同一天完成；立法院並於17日公告許忠信遞補不分區立委，將於22日宣示。而李貞秀直到17日才提出「假處分」的申請，此時「假處分」的標的雖然是李貞秀的黨籍，但所謂「無法彌補的急迫危害」—李貞秀的立委資格，已經不存在了。在這樣情況下，李貞秀未來「假處分」裁准的可能性並不高，未來只有打回復黨籍的訴訟和損害賠償。平心而論，民眾黨這次開除李貞秀黨籍是有點小題大作，開除的理由當中，最嚴重的指控是「公職不可交易化」，但這跟民眾黨啟動黨紀根本沒有任何關係，而是在答辯甚至是協商的過程才衍生出的東西，最終卻成為開除李貞秀的主要理由。不說是「欲加之罪、何患無詞」，也至少有點倒果為因的味道。「九月政爭」時，《政黨法》還沒有立法，所以法院以《人民團體法》 認定開除王金平的程序不合法，如今《政黨法》對開除黨籍只有概略的規定—「政黨應設專責單位，處理章程之解釋、黨員之紀律處分、除名處分及救濟事項」。即便民眾黨開除李貞秀的理由再薄弱，也未必能夠勝訴回復黨籍，更遑論之後的損害賠償。況且，事情鬧到今天這一步，李貞秀還真的「重創民眾黨形象」，如今要再開除李貞秀一百次，應該也不會有人覺得不合適、不應該了。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com