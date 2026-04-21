未來一周天氣先乾後濕，中央氣象署表示，今（21）日水氣稍微增多，各地多雲到晴，明（22）日吹偏南風，午後雨勢轉往中北部及山區，周四、周五（4月23日至4月24日）鋒面通過，全台都有雨勢，中北部要嚴防雷雨；周六（4月25日）東北季風、華南水氣接手，降雨範圍還是較大，周日（4月26日）天氣回穩。
今天天氣：高溫飆36度 水氣略微增多
4月21日今天的天氣，氣象署指出，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，中午過後嘉義以南、山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，白天東半部高溫26至29度，西半部普遍可達29至32度，南部內陸近山區有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫21至24度，日夜溫差較大，留意溫度變化適時調整穿著。
今天空氣品質
普通：北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏短時間可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 最後一天好天氣
4月22日明天的天氣，氣象署說明，風向轉為「偏南風到東南風」，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後下雨區域轉移到「中部以北、宜蘭、花蓮、山區」，不過整天仍以多雲到晴為主。
一周天氣：周四起鋒面影響 全台有雨3天
氣象署提醒，周四全台變天，鋒面逐漸通過，全台降雨機率都提高，尤其是中部以北有較大雨勢，甚至會明顯的雷雨，並持續至周五；周六鋒面雖然遠離，不過受到「東北季風、華南水氣」雙重影響，仍是全台有雨的環境；周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。
氣溫方面，明天高溫宜蘭、花蓮25度，北部、台東27至30度，中南部31至32度，近山區有局部36度，早晚全台低溫20至23度，日夜溫差較大；周四至周六，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。
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4月21日今天的天氣，氣象署指出，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，中午過後嘉義以南、山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，白天東半部高溫26至29度，西半部普遍可達29至32度，南部內陸近山區有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫21至24度，日夜溫差較大，留意溫度變化適時調整穿著。
普通：北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏短時間可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 最後一天好天氣
4月22日明天的天氣，氣象署說明，風向轉為「偏南風到東南風」，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後下雨區域轉移到「中部以北、宜蘭、花蓮、山區」，不過整天仍以多雲到晴為主。
氣象署提醒，周四全台變天，鋒面逐漸通過，全台降雨機率都提高，尤其是中部以北有較大雨勢，甚至會明顯的雷雨，並持續至周五；周六鋒面雖然遠離，不過受到「東北季風、華南水氣」雙重影響，仍是全台有雨的環境；周日水氣減少，各地才會恢復為穩定的天氣型態。
氣溫方面，明天高溫宜蘭、花蓮25度，北部、台東27至30度，中南部31至32度，近山區有局部36度，早晚全台低溫20至23度，日夜溫差較大；周四至周六，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。