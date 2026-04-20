大S（徐熙媛）去年2月在日本染上流感併發肺炎，不幸病逝異鄉，小S花了1年時間才稍微撫平傷痛，並復出螢光幕工作，她近日在節目《小姐不熙娣》中透露，二姊過世後，自己曾經借酒澆愁到斷片，後來發酒瘋在地上打滾、大吵大鬧，嚇壞婆婆，連女兒都說：「妳很恐怖妳知不知道？」

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小S喝酒麻痺自己　發酒瘋嚇到婆婆、女兒

小S在主持的節目《小姐不熙娣》接受蔡康永訪問，談及大S過世後，自己曾經在家喝酒，且一杯接一杯，「喝到不知道第幾杯就突然斷片了」，喝茫的小S開始發酒瘋、大哭大鬧，甚至在地上滾來滾去，讓婆婆黃秀珍相當憂心，邊打她的臉邊喊：「熙娣妳還好嗎？熙娣妳還好嗎？」

對於發酒瘋的過程，小S坦言隔天完全沒有印象，是女兒跟她說「妳昨天真的很恐怖妳知不知道」，讓小S心想，家裡還有老公、婆婆和小孩，不能再讓自己處於喪屍狀態，才逐漸振作起來。

▲大S過世後，小S（如圖）曾經借酒精療傷，卻喝到斷片在地上打滾，嚇壞家人。（圖／大S徐熙媛 小S徐熙娣IG@asosbarbiedee）
▲大S過世後，小S（如圖）曾經借酒精療傷，卻喝到斷片在地上打滾，嚇壞家人。（圖／大S徐熙媛 小S徐熙娣IG@asosbarbiedee）
大S走後生活全空白　小S母女小酌想姊姊

小S坦言，在大S離世後的很長一段時間，她的生活幾乎是一片空白，「我不知道自己在幹嘛」，透露那陣子經常與S媽對飲聊天，因為那是她們表達思念的方式，「我們必須不斷地聊起姊姊，透過聊天來思念（她）。」

蔡康永也感性分享，當初得知噩耗的第一時間，唯一念頭就是「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了」，他透露，那段時間他所做的每一件事、每一個決定，都是以「小S處於最糟狀況」為基準去評估，蔡康永欣慰表示，看見小S帶給觀眾歡笑的本能依舊在，才放心不少。

▲大S（左）離世後，小S曾經在社群平台發文，分享姊妹倆的合照，心碎寫下「好想妳」，讓粉絲相當鼻酸。(圖／小S 徐熙娣臉書)
▲大S（左）離世後，小S曾經在社群平台發文，分享姊妹倆的合照，心碎寫下「好想妳」，讓粉絲相當鼻酸。(圖／小S 徐熙娣臉書)
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。