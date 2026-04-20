許多人都會購買 YouTube Premium 會員，為的就是在觀看影片時不被廣告打擾。不過近期有用戶發現，明明已經購買了會員，觀看長影片或 Shorts 時畫面上卻還是會出現「廣告視窗」，甚至會遮擋住部分畫面，且關閉方式相當麻煩，讓不少人忍不住怒轟：「花錢還要看廣告！」事實上，這其實是因為頻道主使用了「標記產品」功能所導致。
買了 Premium 會員仍有廣告！用戶怒吼：被剝奪觀影權利
近期在社群 Threads 上有不少台灣網友發文抱怨，「訂閱了 YouTube Premium 卻仍在畫面左下角會看到購物廣告，吐槽說難道 Google 還要推 Pro Premium嗎？」、「我都買了Youtube premium, 為什麼還要被剝奪看到完整影片的權利」、「也有買 Premium，還要特地關這種廣告，甚至不能一鍵關閉，超煩」。
有抱怨貼文也意外釣出知名科普頻道「PanSci 泛科學」親自回覆：「感謝提醒，我們先移除商品標註，會再研究看看有沒有更好的做法。」
難以關閉的廣告來源曝光！實為 YouTube 購物標籤功能
事實上，購買 YouTube Premium 會員後仍會看到的「廣告」，其實是源自於頻道主使用了「標記產品」（YouTube Shopping）功能。當創作者進行標記後，長影片的畫面上會顯示「購物」按鈕，而 Shorts 則會顯示「Shopping 產品貼紙」。觀眾只要點選這些標籤，就能查看創作者標記的產品清單。
在台灣，YouTube 日前與蝦皮購物達成聯盟合作，讓觀眾在觀看影片的同時，能無縫完成點擊商品與購買的體驗，藉此提供創作者更多元的收入管道。因此，當觀眾點擊這些標籤連結後，系統就會自動跳轉至蝦皮的商品頁面。
記者實測：視窗直接遮擋畫面！關閉不易、極易誤觸
根據《NOWnews 今日新聞》記者實際觀看使用「標記產品」功能的影片，發現在手機版介面中，長影片的購物視窗會出現在左下角。該視窗不僅會稍微遮擋到畫面、影響觀看體驗，令人感到煩躁；若想關閉該視窗，還必須精準點擊視窗右上角極小的「三個點」圖示，進入選單後才能選擇關閉，操作上相當不便。
至於 Shorts 的部分，畫面上則會出現一張符合商品主題的貼紙。雖然視覺上相對順眼，但在滑動或點擊螢幕時依舊非常容易誤觸，導致直接跳轉至蝦皮，中斷了觀看影片的心情與節奏。
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近期在社群 Threads 上有不少台灣網友發文抱怨，「訂閱了 YouTube Premium 卻仍在畫面左下角會看到購物廣告，吐槽說難道 Google 還要推 Pro Premium嗎？」、「我都買了Youtube premium, 為什麼還要被剝奪看到完整影片的權利」、「也有買 Premium，還要特地關這種廣告，甚至不能一鍵關閉，超煩」。
有抱怨貼文也意外釣出知名科普頻道「PanSci 泛科學」親自回覆：「感謝提醒，我們先移除商品標註，會再研究看看有沒有更好的做法。」
事實上，購買 YouTube Premium 會員後仍會看到的「廣告」，其實是源自於頻道主使用了「標記產品」（YouTube Shopping）功能。當創作者進行標記後，長影片的畫面上會顯示「購物」按鈕，而 Shorts 則會顯示「Shopping 產品貼紙」。觀眾只要點選這些標籤，就能查看創作者標記的產品清單。
在台灣，YouTube 日前與蝦皮購物達成聯盟合作，讓觀眾在觀看影片的同時，能無縫完成點擊商品與購買的體驗，藉此提供創作者更多元的收入管道。因此，當觀眾點擊這些標籤連結後，系統就會自動跳轉至蝦皮的商品頁面。
根據《NOWnews 今日新聞》記者實際觀看使用「標記產品」功能的影片，發現在手機版介面中，長影片的購物視窗會出現在左下角。該視窗不僅會稍微遮擋到畫面、影響觀看體驗，令人感到煩躁；若想關閉該視窗，還必須精準點擊視窗右上角極小的「三個點」圖示，進入選單後才能選擇關閉，操作上相當不便。
至於 Shorts 的部分，畫面上則會出現一張符合商品主題的貼紙。雖然視覺上相對順眼，但在滑動或點擊螢幕時依舊非常容易誤觸，導致直接跳轉至蝦皮，中斷了觀看影片的心情與節奏。