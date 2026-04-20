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美股主要指數週一（20日）早盤平盤開出，並未受到美伊戰爭談判卡關影響，科技股則稍稍走弱，台積電ADR小跌1%開出；稍早外媒披露Google正與邁威爾科技（Marvell Technology）洽談合作，計劃開發兩款新型AI晶片，邁威爾股價大漲5%。另一方面，原油價格小漲，西德州中質原油期貨價格上漲4%，突破每桶87美元；國際布蘭特原油期貨價格上漲2%，突破每桶93美元。美股四大指數20日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數小漲7點、那斯達克指數小跌95點或0.39%、標普500指數小跌13點、費城半導體指數小漲3點。個股部分，台積電ADR小挫1%、輝達小跌1%，美股科技七雄大多走跌；CPU概念股走法分歧，AMD上漲1%、英特爾摔超過3%、Arm下跌超過1%。光通訊與矽光子族群方面，Lumentum下跌2%、Coherent跌幅同樣超過2%；近期表現強勁的被動元件族群部分，威世科技（Vishay）再度上揚2%；另一方面，晶片大廠邁威爾（Marvell）被外媒披露有望Google攜手研發新AI推理晶片，股價早盤勁揚5%。根據路透報導，Alphabet旗下的Google正與邁威爾洽談，計畫開發兩款新晶片，以更高效率運行人工智慧（AI）模型。科技媒體《The Information》週日引述兩名直接了解討論情況的人士報導宣稱，這項潛在合作可能涉及兩款不同晶片，其中一款晶片設計是用來與 Google TPU（Tensor Processing Unit）搭配運作的記憶體處理單元（MPU），以及一款專為執行 AI 模型而設計的新型 TPU。包括 Google 以及 Meta 在內的大型科技企業，正大舉投資自研晶片，以減少對外部晶片供應商的依賴；在矽谷 AI 競爭日益激烈的情況下，這些公司正擴大自訂晶片的開發工作。Google 使用 TPU 來訓練 AI 模型，以及回應用戶查詢，這一過程稱為推論，Google也與博通合作設計其晶片。報導指出，由於企業紛紛尋求替代價格昂貴的輝達晶片，市場需求激增，Google 可能正尋求減少對博通的依賴、並使供應來源多元化；Google 與 Marvell 並未回應相關內容。