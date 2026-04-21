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金州勇士隊正面臨一個極為關鍵的休賽季。在附加賽遭到淘汰後，球隊陣容亟需注入年輕戰力，而即將到來的2026年NBA選秀會將是首要補強機會。目前勇士隊預計持有第11順位選秀權（最終順位視5月10日抽籤而定），知名體育媒體《雅虎體育》專家歐康納（Kevin O'Connor）在最新模擬選秀中指出，勇士隊將鎖定一名具備國際背景的全能型防守前鋒，那就是效力於紐西蘭聯賽的洛培茲（Karim Lopez）。歐康納預測，勇士隊將在首輪第11順位選中目前效力於紐西蘭聯賽（NBL）突破者隊的洛培茲。這名出身墨西哥的年輕前鋒，是透過NBL著名的「明日之星（Next Stars）」計畫進行磨練，該計畫過去曾培養出球星波爾（LaMelo Ball）與吉迪（Josh Giddey）。洛培茲被評價為一名聰明的空切者、可靠的射手，以及具備高度機動性的防守者。歐康納認為，洛培茲的攻守兼備（Two-way）能力完美符合勇士隊的需求。勇士隊長期以來重視不需要大量持球也能在場上做出貢獻的球員，而洛培茲正符合這項特質。年僅19歲左右的洛培茲已具備豐富的職業賽場經驗，14歲便前往西班牙聯賽效力。上個賽季他在NBL出賽31場，在場均不到26分鐘的時間內，繳出11.9分、6.1籃板及1.2抄截，投籃命中率高達50.2%。他曾在今年1月對陣墨爾本聯軍隊時，單場13投11中狂轟32分，展現出極高的得分效率。不過，洛培茲目前的三分球命中率為32.6%，這項數據進入NBA後仍需進一步提升。但他的防守多樣性與場上判斷力，已吸引了多支球隊球探的目光。對於勇士隊而言，防守靈魂人物格林（Draymond Green）雖仍在陣中，但球隊急需一名同樣具備硬朗球風且能防守多個位置的新秀。洛培茲的防守侵略性與勇士隊追求的戰術文化相當契合。勇士隊本季在附加賽出局後，球星柯瑞（Stephen Curry）的神情顯得落寞，球隊管理層正面臨是否要進一步「年輕化」的抉擇。若能在第11順位選進如洛培茲這般具備即戰力潛力的前鋒，將能有效填補側翼深度。勇士隊最終的選秀順位將在5月10日的樂透抽籤儀式後正式揭曉，這也將決定洛培茲是否還能在順位內被勇士挑走。2026年NBA選秀會首輪預計將於台灣時間6月24日在布魯克林舉行。雖然模擬選秀僅供參考，但洛培茲的名字已成為勇士球迷在選秀前夕最值得關注的對象。年輕化、多功能性、攻守兼備，這正是勇士隊重返奪冠行列所急需的特質。