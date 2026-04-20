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差1號就拿到2.8億頭獎！「悲情幸運兒」在台北誕生

台北市士林區中山北路7段94號－富野彩券行

▲威力彩常見的三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

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與2.8億頭獎只有一碼之差！威力彩第115000032期今（20）日晚間開獎，獎號第一區為，第二區。台彩公司晚間22時公布派彩結果，本期頭獎並未開出，但卻開出1注貳獎，獎項誕生於台北市，貳獎獎金有531萬，但與頭獎2.8億相差數十倍之多，得主已然成為「悲情幸運兒」。4月20日開獎的威力彩頭獎金額高達2.8億，台彩晚間22時公布中獎結果，本期威力彩頭獎槓龜，貳獎則有1注中獎，這名幸運兒第一區6個號碼全中、但第二區沒中，拿到貳獎獎金531萬6941元，中獎彩券行如下：這位幸運兒只差第二區的號碼，就能拿到2.8億頭獎獎金，但最終與財神爺擦身而過，只拿到531萬多新台幣的貳獎，兩者相差52.7倍之多，得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。今（20）日頭獎繼續槓龜之後，威力彩已邁入連14槓，下期威力彩將在4月23日開獎，當天頭獎累積金額預估上看3億元。威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元，不過威力彩需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎，因此最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，一組則是新台幣800元。若本次這位幸運兒當時有採取包牌策略，就能獨得帶走2.8億財富，真的相當可惜。※派彩結果以台彩官網資料為主。