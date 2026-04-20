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有役男因不堪服役期間，屢遭連長在公共場合以「死日本鬼子」、「你媽和你都是畜生」等言語公然侮辱，在社群平台Threads上發文求救，引起陸軍第六軍團指揮部，回應表示，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦，絕不寬貸。有役男在Threads上發文向已退伍的學長們求救表示，他目前在宜蘭金六結服陸軍兵役，四個月的兵役，服役期間頻繁遭受連長在公共場合的公然侮辱，「但是我和這名連長完全不認識，他也不認識我」。該役男指出，4月7日14時在中山室處理兵籍卡等行政庶務時，遭連長以「死日本鬼子你在這邊幹嘛？」、「幹你娘他媽的死日本鬼子，你媽和你都是畜生」侮辱，在自己回覆「可以不要叫我死日本鬼子嗎？我已經在服兵役了」後，連長竟然回嗆，「Ｘ，你活該，你來臺灣服兵役就是來贖罪的」，並同時咒罵和該役男交談的鄰兵都是漢奸，且於下午時間15時36分透過Line傳送蝦皮販賣的投影機，要求該役男協助他把「日本人向臺灣道歉的」的圖文投放出來。當日的21時49分到21時51分，該役男在訓管室繼續處理蓋章等庶務，連長又再問了一次「死日本鬼子你東西弄好了沒？」；該役男回覆到，「還沒，快處理好了」後，又被連長嗆「你去打1985我也沒在怕，我很習慣的。」對此，陸軍第六軍團指揮部今（20）日表示，轄屬153旅一名上尉連長以歧視言語貶抑訓員國籍，本部獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦，絕不寬貸。第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待。對此次發生幹部管教失序行為，深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。