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▲陳美鳳基隆路豪宅家中一隅，上瑜伽課時，身旁還有愛犬妞妞作陪。（圖／陳美鳳臉書）

▲陳美鳳（右）早年是秀場天后，歌廳、餐廳、工地秀都搶著找她登台，左為豬哥亮。（圖／高雄流行音樂中心臉書）

69歲「全台最美歐巴桑」陳美鳳長紅40多年，令人佩服的除了始終如一的敬業精神，還有多年來的理財方式，讓她近年即便減少工作量也不怕影響生活品質，陳美鳳傳統的守財觀念源自於養父，認為有土斯有財，年輕時賺了錢就投資房地產，如今從北到南都有房產，造就她成為演藝圈的「房地產天后」，對於外傳的不6億元身價，本人過去受訪相當低調，僅表示「錢夠用就好」。陳美鳳自小家境清寒，7個月大被送養，養父總給她一個觀念，有錢一定要先買房子，別像「老鼠」一樣到處搬家，所以陳美鳳賺錢買的第一棟房子就是送給養父，第二棟購入的房產為台北市天母的「起家厝」，後來又陸續買下基隆路、汐止、桃園南崁、台中、高雄等物件，有155坪豪宅也有透天厝和黃金店面，北中南都有置產，總市值至少超過5億元，而早年在紐約、夏威夷也有房子，但據悉已經拋售多年。曹西平曾爆料陳美鳳在工地秀全盛時期，秀約排得滿滿滿，「做（秀）到哪裡買到哪裡，到處都有她的房子，超猛的，真的沒有幾個人」，甚至唱完就下訂單，因為怕廠商開「芭樂票」，酬勞都是領現金，立刻就可以付頭期款，陳美鳳曾笑說，看到喜歡的房子就買，買房子買到很瘋狂，「每天跑場都收現金，家裡全是現金」，助理回憶「裝現金的包包塞到爆掉」，不過陳美鳳不像其他藝人把錢拿去簽賭，而是腳踏實地工作、賺錢、生活。直到錄影帶崛起，工地秀產業沒落，陳美鳳收入受到影響，一堆房子要繳錢，她開始擔心付不出房貸，而且當時利息很高，才趕緊整理手上房產，第一件釋出的物件是汐止5層樓透天厝，陳美鳳表示，買的房子都是給家人住，現在覺得房子還是夠用就好，住不到的就賣出去，現在她的理財觀念是先把未來半年生活費留下一半，剩下的再花，才不會讓自己有壓力，「不要透支，太恐怖了！」陳美鳳不敢玩股票，因為自己完全不懂，也看過朋友被套牢的慘況，但她會投資基金、外幣，原因是與股票相比較為穩定，另外，平常購物、旅行或搭高鐵，陳美鳳會特別使用信用卡以累積點數，把卡片的價值發揮到最大。針對陳美鳳的理財方式，《NOWNEWS今日新聞》特別採訪理財專家夏韻芬，她認為美鳳姐投資不動產的方式很好，因為房子看得到，除了自住外，其餘物件可以收租，成為被動收入，但要特別注意「管理」的問題 ，例如房屋修繕、房客不按時繳房租等，另外還有房貸的壓力。夏韻芬提醒購買基金要注意，有些基金的波動幅度大，不輸股票，而買日幣、美金都是不錯的固定收益，也可考慮美國高平等公司債、社會公債，殖利率都超過5%，就美鳳姐來說，可做為老年生活費的參考。