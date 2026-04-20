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美國與伊朗第二輪談判卡關，美國總統川普駁斥伊朗宣稱將不參與在巴基斯坦舉行的最新一輪和平談判的說法，巴基斯坦方面仍極力斡旋，但伊朗態度不明，並未針對二輪談判有所回應。川普週一向《紐約郵報》表示，如果談判取得突破，他願意與伊朗高層領導人會面，他宣稱，「我們本來就應該要進行會談」，並對談判會破裂的質疑不以為意，自認現在應該沒有人在耍花樣。川普也證實，副總統范斯（JD Vance）、特使威特科夫（Steve Witkoff），以及擔任顧問的女婿庫許納（Jared Kushner）已離開美國，前往伊斯蘭馬巴德，為會議做準備，並預計當地時間晚上就會抵達。這項時間安排凸顯談判的緊迫性，因為在區域緊張局勢升高之際，美伊停火協議即將在數日後到期，而此次會談正是在此背景下展開。川普表示，如果出現機會，他對採取重大外交行動持開放態度，不排除直接與伊朗領導層會面。川普強調，「我完全不介意與他們會面，如果他們想會面，我們有非常有能力的人，但我自己去見他們也完全沒問題。」川普強調，談判的核心是伊朗必須放棄任何追求核武的行動。「把他們的核武拿掉，就這麼簡單，不會有任何核武」；如果伊朗遵守要求，將有機會繁榮發展，成為一個很棒的國家。然而，當被問及若伊朗拒絕配合或談判破裂，可能面臨什麼後果時，川普卻拒絕回答，紐約郵報問及美國是否會升級措施，例如扣押更多與伊朗有關的船隻時，他說。「你可以想像得到，情況不會好看。」美伊第二輪談判是否能如願進行？巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）的辦公室表示，他週一與伊朗外交部長阿拉格齊通了電話，敦促雙方繼續進行外交努力以解決待解的問題。巴基斯坦外交部聲明中，沒有提及雙方是否在伊斯蘭馬巴德討論了伊朗與美國恢復談判的問題，僅表示官員們同意今後保持密切聯繫。