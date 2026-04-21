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▲Ryu（左）曬出與新歡合照，臉貼臉相當親密。（圖／翻攝自RyuIG）

Ryu與Yuma雙雙劈腿 日馬中3國玩很大

▲Ryu（左）真的掰了秦思靜（右）。（圖／翻攝自qin_sijing）

Ryu、秦思靜各自玩！暴力相向分分合合

馬來西亞籍YouTuber「Ryu」與前妻Yuma雙雙婚內出軌，2024年11月離婚，後男方與中國女畫家秦思靜交往，2025年9月24日女方宣告分手，開撕對方家暴，雙方鬧上警局，到了上月20日，Ryu與Yuma的對象Tommy聯合聲明和解；昨（20）日深夜，Ryu再透過社群IG宣布交往新歡，對方是一名23歲的正妹，2人臉貼臉合照，男方高調隔空喊：「我會讓妳開心的！」吸引大批粉絲熱議。Ryu昨深夜於社群IG突發認愛，曬出與一名23歲正妹的臉貼臉合照，並高調標注對方，文中甜喊女方：「私が幸せにするね（我會讓妳開心的）」，引來不少粉絲熱議，有的人樂見他邁向新關係，給予恭喜與祝福，不過大多人則是指教，「換真快」、「還是喜歡日本女生啊」、「對方才23歲認真？」曾是馬來西亞、日本跨國婚姻代表的網紅夫妻Ryu和Yuma，過去因相處甜蜜的形象吸粉，但糖衣揭開後，內裡的竟是一部複雜的出軌全記錄。從中國女畫家秦思靜曬出與Ryu的親密互動，公開宣告戀愛，轉折隨即又上演，秦思靜隨後爆料，原來Ryu的日本妻子Yuma，早就和他們的好友Tommy在一起。雙方都坦承外遇事實後，粉絲才大吃一驚，原來他們是以一種「你外遇在先，我劈腿在後」的互相傷害模式相處，還有熱心粉絲挖出過去2人同框的影片，發現Yuma與Tommy早已經有不對勁的眼神交流，Ryu彼時還在鏡頭前努力維持笑容，如今看來簡直是年度最心酸演技，整部影片變成了出軌紀錄片。Ryu與秦思靜繼續交往了一陣子，直到去年9月女方公開宣佈分手，並指控對方家暴，逼得Ryu隔月拍片，還原2人交往始末，同時控訴秦思靜偷吃2名男子，雙方已經玩完，隨後Ryu再宣布跟秦思靜退回朋友關係。如今Ryu結交新歡，秦思靜目前尚未表態，外界都在看著他的未來感情動向，持續受矚目。