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前立委陳柏惟在本月初證實加入民進黨，更向疼愛他阿公喊道「少年仔要進去大公司磨練了，我會認真打拚，不會讓你漏氣」。而在2026大選前夕入黨引發熱議，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，陳柏惟已加入立委王定宇團隊擔任執行長，日前貼出在台南同框總統賴清德與綠委的合影，計畫耕耘台南成為2028活棋，力拚重回立法院。陳柏惟在本月初證實加入民進黨引發熱議，各種參選2026傳聞隨之而來，據悉其目前接任王定宇團隊執行長，過去陳柏惟擔任立委時就是在外交國防委員會，與王定宇結識多年且交情深厚。陳柏惟與王定宇交情匪淺，在館長陳之漢還沒與民進黨決裂前，被開槍後兩人結伴到醫院探視館長；另陳柏惟月前上政論節目跑錯棚，王定宇還特別發文虧好友。2024年民進黨在全台進行「反濫權護民主」宣講藍白國會擴權法案，台南場正巧碰上陳柏惟生日，王定宇等綠委還特地替其慶生，向支持者大讚陳是近代做得最好又認真的立委，無奈卻被罷免，讓陳柏惟感動到淚灑舞台，顯見兩人好交情。陳柏惟擔任王定宇執行長，也等同於加入湧言會運作，讓派系繼黃捷後再添即戰力。有知情人士表示，湧言會是集體共識決，共同決策、共同承擔，這也是不少人選擇加入的原因，如同黃捷在2023年加入民進黨後，不僅接棒參選立委，派系更栽培其角逐黨部主委。至於陳柏惟力拚2028重返立法院，目前民進黨台南立委中，第三選區陳亭妃初選勝出代表民進黨參選市長，勝選後將進行補選；此外第四選區林宜瑾則是涉入詐領助理費案，恐不得參選連任。有黨內人士分析，陳亭妃勝選市長指日可待，第三選區（安南區、北區）其胞妹陳怡珍早早宣布不參選連任，接班意味濃厚；而第四選區（新市區、永康區、新化區）移入人口多，加上現任新系議員資歷較淺，林宜瑾因案纏身後，就不斷傳出綠營擬派出奇兵參選，過去就曾傳出國安局副秘書長林飛帆返鄉參選，如今陳柏惟自帶聲量且具高知名度，無論在哪個選區都是派系活棋。