我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李灝宇九局上展現驚人怪力，打出直接射到綠色怪物牆上的長打，擊球初速高達107.6英里（約173公里）。（圖／MLB官網）

效力底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇，今（21）日面對波士頓紅襪連續2場先發，單場雙安演出，第九局上更一棒敲出左外野射牆二壘安打，擊球初速高達107.6英哩（約173公里），為本場老虎隊內最強勁的一球，當球打到紅襪主場知名的「綠色怪物」牆上時，連轉播都清楚收錄到「碰」一聲，展現堪比大谷翔平的超級怪力。李灝宇本場第2打席就敲出中外野強勁落地安打，帶有1分打點，大聯盟生涯首安在第9打席出爐，放開手腳後，李灝宇九局上第4打席擔任首棒打者上場，當時老虎3：8落後。李灝宇面對華森（Ryan Watson）投出的第2顆內角偏高93.7英哩速球，大棒一揮把球拉到左外野，直接射到紅襪主場「綠色怪物」牆上後才回彈，李灝宇也用腳程站上二壘，本場不只生涯首安、連首支長打都順利打出，隨後還在隊友安打掩護下，跑回生涯第1分。根據Statcast系統顯示，李灝宇這支長打擊球初速高達107.6英哩（約173公里）、仰角20度，為本場所有打者第2快、也是老虎本場打出最強勁的一球，飛行距離377英呎，則為全場第3遠，由於打得太過強勁，球打到牆上時，轉播也清楚收錄到很清脆的一聲「碰」，展示出李灝宇堪比大谷翔平的怪力。值得一提的是，根據《Baseball Savant》統計，李灝宇這支長打，若是在芝加哥小熊主場打出，會直接越過大牆，解鎖生涯首轟。李灝宇本場最終雙安演出，一場比賽解鎖首安、首長打、首打點與首得分4大個人紀錄，賽後打擊率上升至1成82、OPS.455。