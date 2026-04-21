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中東緊張局勢再次升級，伊朗重新封鎖荷姆茲海峽，美國海軍則在阿曼灣扣押一艘懸掛伊朗國旗的船隻，美國副總統范斯（JD Vance）週一已率團飛往巴基斯坦，準備與伊朗展開第2輪談判，但目前尚未確定伊朗方面究竟會不會派代表出面。美國總統川普（Donald Trump）揚言若未能達成協議，或許不會延長停火，但自己不排除與伊朗領導層見面的可能。區域不穩定性升溫，美股週一表現反覆，收盤時跌多漲少。綜合《CNBC》等外媒報導，華爾街剛經歷了約1週的上漲行情，標普500指數、那斯達克指數在以黎、美伊達成停火協議後均創下新高。不過，伊朗宣布荷姆茲海峽重開的時間相當短暫，短短不到1天，這條重要航道的船隻通行再次受到限制，伊朗官方媒體指控美國「沒有履行義務」，川普則反嗆美國將持續對伊朗的海上封鎖，直到伊朗同意美國的要求為止。20日收盤，美股道瓊工業指數微跌4.87點或0.01%，收49442.56點；標普500指數下跌16.92點或0.24%，收7109.14點；科技股為主的那斯達克指數下跌64.09點或0.26%，收24404.39點；費城半導體指數則上漲43.33點或0.45%，收9599.21點。油價部分，西德州原油期貨（WTI）價格上漲約6.87%，每桶報89.61美元；布蘭特原油期貨價格漲約5.64%，每桶報95.48美元。