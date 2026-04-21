美國科技巨擘蘋果公司（APPLE）將迎來重要人事異動！首席執行長（CEO）庫克（Tim Cook）9月起將轉任執行主席／執行董事長（executive chairman）一職，現任硬體工程進階副總裁特納斯（John Ternus）則升任CEO。

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綜合《CNBC》等外媒報導，這是庫克自2011年接替賈伯斯（Steve Jobs）執掌蘋果以來，該公司首次更換執行長，庫克會先繼續擔任CEO一職直到夏季結束，在這段期間，他將與特納斯密切合作，力求組織平穩過渡。

庫克透過聲明稿表示，能夠擔任CEO並領導蘋果這樣卓越的公司，是他畢生的榮幸，非常感激有機會與才華橫溢、充滿創造力的團隊共事，共創世上最好的產品和服務。

庫克並大讚特納斯是一位有遠見的高管，兼具工程師的思維、創新者的靈魂、正直和榮譽為準則的領導之心：「毫無疑問，他是帶領蘋果走向未來的合適人選。」

公開資料顯示，特納斯從賓州大學取得機械工程學位後約4年，就於2001年加入蘋果，成為產品設計團隊成員，並自2021年起擔任蘋果的硬體工程進階副總裁，領導蘋果的硬體工程團隊。

在蘋果工作了1/4世紀，特納斯參與了該公司幾乎所有主要產品的研發，包括iPad、iPhone、AirPods、Apple Watch，也負責監督Mac電腦處理器過渡到蘋果自研晶片的過程。他升任CEO後，原職位將由斯魯吉（Johny Srouji）接替。

報導指出，過去15年在庫克的領導下，蘋果市值成長了約24倍，週一美股收盤時達到4兆美元。然而，隨著他離任CEO，蘋果仍面臨許多挑戰，包括日益複雜的供應鏈、地緣政治緊張、川普關稅、AI晶片需求飆升導致的記憶體短缺等等。


原文連結：

蘋果官網-庫克公開信

Apple taps John Ternus as CEO to replace Tim Cook, who will become chairman

Apple names new chief executive to replace Tim Cook

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。