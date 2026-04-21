日本三陸沖近海昨（20日）下午發生強烈地震，日本氣象廳將原先判定的規模7.4，陸續上修至7.7，並第一時間發布海嘯警報，還於晚間發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。所幸此次地震規模雖大，但並未造成人命及財產損失，目前海嘯預警也已解除。
綜合外媒報導，地震發生後，日本東北地區、北海道，多條新幹線及鐵路線一度全面停駛，相關部門向北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣及福島縣共17萬餘人發布避難提醒。
雖然地震一度引發約80公分高的海嘯，但在經過好幾個小時的觀察後，日本氣象廳於當晚8點將海嘯警報下調至「海嘯注意」預警，到了深夜，海嘯相關預警已全數解除。
不過，日本氣象廳的數據顯示，20日的7.7地震發生後，該海域又相繼發生多次規模4以上的餘震，截至目前為止，最大一起的規模為5.4。當局提醒民眾，仍要密切留意政府的資訊，採取適當的防災措施。
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雖然地震一度引發約80公分高的海嘯，但在經過好幾個小時的觀察後，日本氣象廳於當晚8點將海嘯警報下調至「海嘯注意」預警，到了深夜，海嘯相關預警已全數解除。
不過，日本氣象廳的數據顯示，20日的7.7地震發生後，該海域又相繼發生多次規模4以上的餘震，截至目前為止，最大一起的規模為5.4。當局提醒民眾，仍要密切留意政府的資訊，採取適當的防災措施。