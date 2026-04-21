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NBA美國職籃（National Basketball Association）官方於今（21）日正式宣佈，聖安東尼奧馬刺隊的超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）榮獲2025-26賽季年度最佳防守球員（DPOY）。這位年僅22歲的長人不僅創下NBA史上最年輕奪獎紀錄，更成為獎項設立以來，首位獲得全部100張第一名選票、以「全票通過」之姿登頂的球員。文班亞馬在上個賽季曾因血栓問題僅出賽46場，遺憾與獎項擦身而過。本季他健康回歸，並在例行賽倒數第二場比賽達成65場的出賽門檻，正式獲得評選資格。在本次投票中，文班亞馬擊敗了同樣表現優異的決選對手——奧克拉荷馬雷霆隊的霍姆葛倫（Chet Holmgren）以及底特律活塞隊的奧薩爾湯普森（Ausar Thompson）。霍姆葛倫最終在票選中名列第二。文班亞馬本季防守數據相當恐怖，場均可送出阻攻3.1次，連續三年蟬聯聯盟阻攻王，領先第二名達1.2次；場均抄截1次，個人阻攻加上抄截總和聯盟第一；球隊防守效率值帶領馬刺升至聯盟第三。擁有8英尺翼展的文班亞馬，已成為全聯盟進攻球員的噩夢。他在賽後接受NBC體育採訪時自豪表示：「我非常榮幸能成為史上首位全票當選者。蓋帽是我一直以來努力鑽研的技術，這是我在場上感到最得心應手的部分。」文班亞馬的防守影響力不僅體現在數據上，更直接轉換為勝場。馬刺隊本季在文班亞馬的帶領下，打出62勝20負的隊史級戰績，位居西區第二，並在週日的季後賽首秀以111比98擊敗拓荒者。除了DPOY，文班亞馬也同時入圍了年度最有價值球員（MVP）的最終決選名單，將與約基奇（Nikola Jokić）及亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）共同角逐。若他能更進一步奪得MVP，將寫下單季同時包攬MVP與DPOY的罕見紀錄（歷史僅有喬丹、歐拉朱萬、安戴托昆波達成）。在公佈個人獎項的同時，NBA也預告了2026年選秀抽籤即將到來。目前華盛頓巫師、印第安那溜馬與布魯克林籃網各擁有14%的機率抽中狀元籤。而金州勇士隊則在附加賽出局後，正密切關注5月10日的樂透抽籤，尋求在第11順位補強的機會。隨著文班亞馬正式統治防守端，NBA已全面進入這位法國天才的時代。各界都在關注，這位「外星人」在奪得首座DPOY後，還能將防守上限推向何種高度。