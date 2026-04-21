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▲申力安（右）時常與男友Len Wang（左）在社群甜蜜互動。（圖／翻攝自申力安IG@ally.shn）

申力安國民少女光環加持 國際成長養成獨特氣質

▲名模教母陳婉若（中）特地在IG放上與兒子（左）和申力安（右）合照，儼然已經認準兒媳婦。（圖／翻攝自陳婉若IG@wanjuo）

穿搭影片放閃 自然互動引爆話題

▲申力安近期新歌〈Mama's Boy〉，被外界認為是寫給男友的歌。（圖／翻攝自申力安IG@ally.shn）

24歲新生代女星申力安近來不僅在演藝圈逐漸嶄露頭角，感情生活也備受關注，近日她被爆出與「名模教母」陳婉若及導演王維明的兒子Len Wang穩定交往，兩人互動大方自然，毫不避諱戀情，頻繁在社群平台分享同框畫面，據悉這段關係已獲雙方家長認可，甚至傳出申力安已被視為未來媳婦人選，戀情發展相當順利，也讓外界高度關注這對星二代與新生代藝人的組合。年僅24歲的申力安外型亮眼，擁有高挑身材與清新氣質，出道後就被封為「國民少女」，不過近日傳出與伊林娛樂「名模教母」陳婉若的獨子正在交往，引發外界熱議。事實上，申力安成長背景特殊，因父親從事外交工作自小曾旅居歐洲，包括瑞士與德國等地，培養出開闊的國際視野與對時尚的敏銳度，返台後她參加伊林娛樂主辦的「璀璨之星」選秀，一舉拿下季軍並簽約出道，正式踏入演藝圈，也因此與陳婉若建立關係，為後續人生與感情埋下伏筆。不過申力安的演藝之路並非一路順遂，原先她規劃前往法國深造，但因參加選秀節目《未來少女》意外開啟歌手之路，也讓她人生方向出現轉折。根據《鏡週刊》報導，申力安正是在這段期間透過經紀公司牽線，才讓她與Len Wang有了接觸，由於2人年紀相近，對時尚與影像創作同樣充滿熱情，在共同話題下迅速拉近距離，感情自然升溫，最終發展成穩定戀情。Len Wang從小在母親陳婉若的薰陶下，對時尚與影像創作頗有見解，近年也投入相關領域發展，近期他與申力安共同拍攝穿搭影片並公開分享，2人在鏡頭前互動流暢、節奏自然，展現高度默契，影片中無論眼神交流或動作配合，都流露出濃厚情感，小倆口的甜蜜氛圍迅速在網路掀起討論，也讓這段戀情更加受到矚目。事實上，陳婉若對家庭生活一向低調，尤其對兒子的私生活鮮少公開，然而申力安此次在社群平台直接標註Len Wang，並分享多張親密合照使男方身分曝光，引發外界熱烈關注。回顧申力安近年發展，她自《未來少女》節目嶄露頭角後逐步轉型為歌手，並推出個人單曲〈Secret〉，音樂實力受到肯定，如今戀情公開也為她再添話題聲量，成為粉絲討論焦點。