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▲李灝宇敲出大聯盟首支安打，進帳首分打點。（圖／取自底特律老虎 X）

效力於底特律老虎隊的台灣小將李灝宇，今（21）日在波士頓馬拉松日（愛國者日）對陣紅襪隊的比賽中表現大放異彩。李灝宇單場繳出2支安打，不僅大聯盟生涯首打點入袋，首支長打也正式出爐。雖然老虎隊在比賽後段因牛棚失守，最終以6：8負於紅襪，但李灝宇的驚艷表現已成為台灣球迷關注的焦點。今日比賽在著名的芬威球場（Fenway Park）提早開打，紅襪隊先發投手塞尼·葛雷（Sonny Gray）因傷提前退場，老虎隊則在第4局發動攻勢。李灝宇在第4局上、2出局一、二壘有人的關鍵時刻，瞄準一顆90.5英里的卡特球擊出中外野平飛安打，將二壘跑者送回本壘得分。這記初速達91.8英里的安打幫助老虎隊追成2：2平手，也是李灝宇大聯盟生涯的首分打點。比賽進入最後階段，雖然老虎隊一度以3：8大幅落後，但李灝宇在9局上領銜發動絕地大反攻。他面對紅襪隊投手，揮出一記左外野方向的平飛二壘安打，這球擊球初速高達107.6英里、飛行距離377英尺，直接重擊紅襪防線。這不僅是李灝宇本季第2支安打，也是他大聯盟生涯的首支長打。隨後李灝宇也靠著隊友安打跑回本壘得分，老虎隊該局追回3分，可惜最終反撲功虧一簣。李灝宇今日打擊表現清單：第1打席（3局上）： 二壘滾地出局第2打席（4局上）： 中外野一壘安打（生涯首打點）第3打席（6局上）： 三振第4打席（9局上）： 左外野二壘安打（生涯首支長打）相較於打線的發揮，老虎隊今日先發投手弗萊赫提（Jack Flaherty）表現低迷。他在3又1/3局的投球中狂送6次保送，雖然僅失2分且皆非自責分，但頻繁讓跑者上壘導致牛棚負擔過重。7局下老虎隊後援投手霍頓（Tyler Holton）遭遇亂流一口氣失掉3分（含2分自責分），成為整場比賽勝負的轉折點。總計李灝宇今日4打數2安打、貢獻1分打點，賽後打擊率與上壘率均升至.182。儘管老虎隊吞下敗仗，但李灝宇展現出的優異擊球初速與關鍵時刻的抗壓性，顯示他正逐漸適應最高殿堂的比賽節奏。目前老虎隊正前往密爾瓦基準備下一輪系列賽，台灣球迷也期待李灝宇能持續維持火熱手感。