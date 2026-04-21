美國總統川普（Donald Trump）去年4月宣布對等關稅政策，引發全球股市大震盪，企業荷包被迫「瘦身」；然而，該政策今年2月遭美國最高法院判決違法後，經過數週研議，受理退款申請的系統已於當地時間週一正式上線，預計將退還超過1660億美元，折合新台幣約5.2兆。
綜合《衛報》等外媒報導，美國最高法院在2月的判決意見書中指出，川普援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」徵收全球性關稅違法，但該法並未賦予總統如此廣泛的權力，就連川普親自任命的2名保守派大法官也不挺。美國海關與邊境保護局（CBP）週一指出，全新線上系統「CAPE」已正式上線並開放，以供進口商、報關行申請退稅。
報導指出，目前已有超過3000家公司起訴美國政府要求還錢，有些企業甚至在最高法院做出上述裁決前就已提起訴訟。
要注意的是，只有那些正式繳納關稅的公司才有資格提出索賠，主要是進口商和大型企業，因關稅而承擔物價上漲的廣大消費者則沒有直接追索權。換句話說，一般人能否從中受益，取決於哪些企業會申請退款並回饋給民眾。
從提交退款申請到審核通過、還錢，預計要60至90天，實際進度仍視案件複雜度；此外，該系統也存在一些限制，比如只會全面處理過去80天內尚未或已經完成稅金計算、核定關稅的貨物退款，但因法律糾紛、反傾銷調查或其他未解決的海關程序，而被扣留貨品的企業則暫時無法申請。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，目前已有超過3000家公司起訴美國政府要求還錢，有些企業甚至在最高法院做出上述裁決前就已提起訴訟。
要注意的是，只有那些正式繳納關稅的公司才有資格提出索賠，主要是進口商和大型企業，因關稅而承擔物價上漲的廣大消費者則沒有直接追索權。換句話說，一般人能否從中受益，取決於哪些企業會申請退款並回饋給民眾。
從提交退款申請到審核通過、還錢，預計要60至90天，實際進度仍視案件複雜度；此外，該系統也存在一些限制，比如只會全面處理過去80天內尚未或已經完成稅金計算、核定關稅的貨物退款，但因法律糾紛、反傾銷調查或其他未解決的海關程序，而被扣留貨品的企業則暫時無法申請。
更多「台美關稅拍板」相關新聞。