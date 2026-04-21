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洛杉磯道奇隊在挑戰三連霸的路上遭遇重大打擊。球團於今（21）日正式宣佈，陣中守護神迪亞茲（Edwin Díaz）因右手肘游離體問題，將於22日接受手術移除。這項決定意味著迪亞茲將進入負傷者名單（IL），預計最快要到本賽季後半段才有望復歸，上半季基本上已宣告報銷。現年32歲的迪亞茲，去年季後才以3年總額6900萬美元（約合新台幣21.6億）的天價合約，以自由球員身分從大都會隊轉戰道奇，原被寄予厚望能鎖定勝果。然而，他本季的狀態極不穩定，至今出賽7場僅投出1勝0敗、4次救援成功、防禦率高達10.50。特別是在昨日（20日）客場對戰洛磯隊的比賽中，迪亞茲於第8局登場，竟被敲出3支安打、狂丟3分，連一個出局數都沒能抓到便慘遭撤換。當時外界已對其球速下滑感到憂心，如今證實傷勢正是導致表現崩盤的主因。迪亞茲曾是2018年的美聯救援王，並以剛猛火球著稱，但本季受右手肘傷勢困擾，招牌速球威脅力大減。隨著他確定動刀，道奇隊由崔南（Blake Treinen）或其他後援投手暫代守護神職位的可能性大增。為了填補迪亞茲留下的戰力空缺，道奇隊已從傘下小聯盟升上本月初從國民隊交易獲得的27歲左投埃德（Jake Eder）。道奇隊目前正處於追求世界大賽三連霸的關鍵賽季，先有佐佐木朗希（Roki Sasaki）表現起伏，現又有守護神重傷缺陣，對教頭羅伯斯（Dave Roberts）的投手調度無疑是一大考驗。球迷們與球團都在期盼迪亞茲手術順利，能在下半季回歸並找回昔日雄風，為季後賽防線保險。