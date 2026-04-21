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▲朱海君（如圖）今（11）日下午現身花博公園，參與「陳玉梅十週年紀念音樂會」，擔任演出來賓之一，彩排時明顯可見身型消瘦。（圖／翻攝自台北市議員陳炳甫臉書）

朱海君低調復出 遇媒體臉色一變快速離場

▲雙金歌王沈文程（如圖）談到他近期與朱海君同台的狀態，沈文程大讚她歌藝是「教科書等級」。（圖／記者吳翊緁攝影）

神祕男子全程陪同 緊牽手臂防媒體靠近

電影院被偶遇 與好友輕鬆互動仍防鏡頭

藝人朱海君在丈夫NONO（陳宣裕）捲入性侵與猥褻指控後，演藝工作一度全面暫停，近期才逐步回歸舞台，該案目前已完成高院審理程序，預計於4月23日宣判，外界高度關注最終結果。近日，朱海君低調復出參加《玉梅10週年紀念音樂會》，演出結束後快步離開活動場地，甚至一旁的護花使者也緊隨在身邊，甚至多次牽著他的手臂，引發外界熱議。根據《CTWANT》報導，受到NONO性侵事件影響，朱海君近年始終保持低調，對外幾乎未曾發聲，僅以實際行動慢慢恢復演出節奏，她日前現身紀念音樂會被視為復出重要一步，4月11日朱海君參與《玉梅10週年紀念音樂會》在台上帶來3首歌曲。不過活動現場有媒體提問關於朱海君與NONO近況時，她的情緒明顯轉為緊繃，尤其當她發現媒體靠近時，立刻收起笑容並迅速結束互動，離場動作明顯加快，整體氛圍顯示她對相關議題仍相當敏感，也不願在公開場合回應任何私人問題。活動結束後，一名男性隨行人員全程陪伴朱海君離開，2人互動十分密切，該男子不僅緊跟在側，還多次牽住她的手臂，甚至以擁抱方式護送她快速離場，顯示防護意識極高，該名男子對周遭環境高度警戒，與朱海君形成一道「人牆」避免媒體靠近。離開會場時，2人更是手牽手快步上車，整體過程顯得相當謹慎，也引發外界對其身分的好奇與討論。在結束演唱會後，朱海君一行人搭車前往台北車站，過程中安排助理先行處理票務事宜。約莫10分鐘後，朱海君換裝後才下車由該名男子陪同進站，進入車站前她巧遇同場演出的翁立友，2人短暫寒暄後便各自離開。除了公開活動外，也有人在4月8日在電影《高雄有顆藍寶石》首映場合巧遇朱海君，據悉當時她頭戴寬版髮箍並全程戴口罩，打扮低調，與康康及孔鏘聊天，看似心情輕鬆。不過當發現有人拿出手機拍攝時，她立即揮手示意停止拍照，對鏡頭依舊保持高度警戒。自NONO性侵事件爆發後，外界不斷傳出她與NONO婚姻生變，但至今未獲本人證實，對此好友康康曾透露自己未曾與NONO碰面，僅透過朱海君轉達關心，顯示圈內仍關注兩人近況，但真實狀態仍有待釐清。