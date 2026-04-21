我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇今（21）日正式宣布，去年休賽季砸重金補強、被寄予守護神厚望的右投迪亞茲（Edwin Díaz），將於明日進行右肘手術，預計下半季才有望回歸賽場。這名曾在休賽季傳出由大谷翔平親自招募的強投，開季僅一個月就傳出傷情，讓道奇球迷崩潰直呼：「怎麼又來了？」其實迪亞茲的傷情早在日前交手洛磯隊的比賽中便露出端倪。當時他於第8局上場後，不只連一個出局數都抓不到，更慘失3分退場。根據數據統計，迪亞茲此役的速球平均球速僅剩95.4英里（約153.5公里），與去年的平均97.2英里相比，落差達3公里。明顯的球速退化也反映在成績單上，他本季至今出賽7場，留下防禦率高達10.50的超慘成績，完全不符合道奇在砸錢簽約時的預期。道奇球團表示，迪亞茲罹患的是右肘關節游離體，手術將由名醫伊特拉切（Neal ElAttrache）於洛杉磯當地的診所執刀。儘管手術性質並非最嚴重的韌帶重建手術（Tommy John），但他預計最快也要到下半球季才能重返投手丘。現年30歲的迪亞茲，去年從大都會隊轉投自由市場後，道奇隊動用金錢攻勢，以3年6900萬美元（約新台幣21.68億元）的高薪將他納入麾下，當時還由大谷翔平領銜招攬加盟。如今猜剛開季就動刀的消息一出，讓道奇迷感到既困惑又崩潰，在社群平台上紛紛留言：「開季才多久就報銷了...」、「最近投球表現真的很怪，果然是受傷了」、「這就是道奇牛棚崩壞的開始嗎？」、「這錢花的⋯⋯」。為了填補名單上的空缺，道奇已經從3A升上本月剛從國民隊換來的27歲左投艾德（Jake Eder）。至於最重要的終結者替代人選，羅伯斯表示現階段將不會有固定的人選。「我們不一定會固定一個守護神。」羅伯斯解釋：「有時候比賽的關鍵會出現在第7局。我們會根據對戰情況輪流使用幾名值得信賴的投手。在救援防線上，我們還是有足夠的人力可以調度。」