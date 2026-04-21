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▲余天在紀錄片《高雄有顆藍寶石》中，回憶他與好友豬哥亮過往。（圖／萬星傳播提供）

余天談最後通話 與豬哥亮情誼令人鼻酸

▲余天（如圖）打藝人巴掌由來曝光，跟秀場天王豬哥亮有關，上百人都被甩過耳光。（圖／萬星傳播）

歌廳文化曾風靡全台 在地產業如今難掩沒落

重返80年代狂熱舞台 觀眾笑中帶淚找回青春

▲《高雄有顆藍寶石》已經於4月10日全台上映。（圖／高流提供）

由高雄流行音樂中心推出、金馬獎導演楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》近期上映後反應熱烈，票房已正式突破新台幣百萬元，也成功勾起不少觀眾對過往秀場文化的集體記憶。其中一幕是余天在回憶好友豬哥亮病逝前的願望時，哽咽表示自己十分遺憾沒能見到他最後一面，直言：「沒想到是最後一次通話！」《高雄有顆藍寶石》透過影像與人物訪談，重新拼湊當年紅極一時的歌廳榮景，不僅呈現娛樂產業的黃金年代，也讓觀眾得以一窺台灣演藝史中極具代表性的歌廳秀時代。片中最令人動容的段落之一，莫過於資深藝人余天回憶與「秀場天王」豬哥亮的深厚交情。余天透露，當年豬哥亮住院期間曾在電話中語氣虛弱地希望他能前往探望，儘管當時已感受到對方身體狀況不佳，卻未料那通電話竟成為2人最後一次聯繫，回想昔日並肩在秀場打拼的歲月，余天語帶哽咽地形容對方是「真正具有藝術天分的人」，字句之間流露出無法抹滅的遺憾與懷念。電影不僅聚焦人物情感，也帶領觀眾回望台灣歌廳文化的興衰變化，曾經在全台掀起熱潮的秀場表演，帶動周邊商圈蓬勃發展，如今卻隨著娛樂型態轉變逐漸式微，當地業者也感嘆，現今仍能經營下去的店家多半依靠過去累積的老顧客支撐，整體市場規模已難以回到巔峰。導演楊力州坦言，拍攝過程中最大的收穫，是透過一個人物找到一段歷史的入口，他希望藉由這部作品，讓年輕觀眾理解在電視綜藝與網路娛樂尚未普及的年代，台灣曾擁有一種極具爆發力與現場魅力的表演文化。楊力州也形容，這部電影更像是一種「記憶的召喚」，能讓觀眾回想起年輕時走進歌廳、與朋友共享歡笑的夜晚，他幽默表示，希望大家能透過作品與豬哥亮、林沖一同回到狂放不羈的80年代，再次感受那段無可取代的表演魅力。