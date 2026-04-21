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灰狼獲得： 厄文（Kyrie Irving）、洛佩茲（Brook Lopez）

快艇獲得： 戈貝爾（Rudy Gobert）

獨行俠獲得： 瓊斯（Derrick Jones Jr.）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、貝林格（Joan Beringer）、2029年首輪選秀權（來自溜馬）

▲這筆三方交易若要成真，關鍵在於灰狼是否願意放棄內線屏障戈貝爾（Rudy Gobert）。（圖／美聯社／達志影像）

明尼蘇達灰狼目前正面臨核心戰力轉型的瓶頸，儘管擁有超級巨星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards），但老將康利（Mike Conley）因年齡增長狀態下滑，後場缺乏正統指揮官的問題越來越明顯。因此美媒《Fadeaway World》近日拋出一項震驚籃壇的三方交易提案，指出灰狼有望透過送出防守悍將戈貝爾（Rudy Gobert），換取達拉斯獨行俠的明星後衛厄文（Kyrie Irving），徹底解決後場指揮官的難題。灰狼目前由愛德華茲與迪文森佐（Donte DiVincenzo）組成後場，但兩人都不是傳統的組織型控衛，隨著老將康利（Mike Conley）狀態下滑，灰狼迫切需要一名頂級的進攻發動機。厄文在2024-25賽季繳出場均24.7分、4.8籃板、4.6助攻的明星級數據，若能加盟明尼蘇達，將組成聯盟得分爆發力最強的後場組合。美媒《Fadeaway World》提出的三方交易涉及灰狼、獨行俠及快艇三支球隊：對於達拉斯獨行俠而言，這項交易反映了球隊可能進入「弗拉格（Cooper Flagg）時代」。獨行俠在交易走明星長人戴維斯（Anthony Davis）後，重建意圖明顯。若選擇交易厄文，獨行俠就能獲得更多年輕資產與選秀權，並將球隊一哥的位置交給弗拉格。然而，另一種聲音認為獨行俠應該要留下厄文。弗拉格與厄文同樣出身於籃球名校杜克大學，因此兩人存在深厚的連結，再加上厄文也曾公開讚賞這位新秀的才華。若能讓這名全明星衛與潛力狀元搭檔，或許能加速獨行俠重返季後賽的腳步。這筆三方交易若要成真，關鍵在於灰狼是否願意放棄內線屏障戈貝爾。對快艇而言，戈貝爾的防守能力能立即提升禁區實力；對灰狼而言，則是將防守資源轉向進攻火力。