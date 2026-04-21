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CoCo都可：世界地球日買一送一！國際珍奶日2杯66元

▲響應世界地球日，大苑子環保瓶手搖飲料優惠79元起。（圖／大苑子提供）

大苑子：買一送一！ 世界地球日​​​​​​​ 環保瓶優惠79元起

UG Tea：濃抹茶系列開喝！送北港朝天宮「五拜五保庇杯套」

明天就是2026年4月22日世界地球日（Earth Day）！快收下手搖飲料優惠，CoCo都可表示，明（22）日適逢周三好友日「葡萄柚果粒茶買一送一」，國際珍奶日CoCo大杯珍珠奶茶2杯66元；大苑子開搶「春熙柳丁翡翠買一送一」優惠券、響應422推出環保瓶優惠79元起；UG Tea免費送北港朝天宮「五拜五保庇杯套」，本文整理世界地球日手搖飲料優惠供掌握。CoCo都可表示，明4月22日世界地球日、正好也是品牌周三好友日，相當於葡萄柚果粒茶買一送一，兩杯只要70元、平均一杯35元爽快消暑又划算。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。搶先預告、換算一杯珍奶33元有夠滿足！都可訂線上平台與全台門市現場臨櫃都有優惠，糖冰自由選擇、每人不限杯數，售完為止。大苑子表示，；尊寵會員可享每月飲品招待與20%黃金點數回饋。響應世界地球日，大苑子4月22日推出全台門市限定「環保瓶優惠活動」，當天一日限定購買指定人氣飲品「春熙柳丁翡翠」及「芭樂檸檬」，可享獨享瓶79元、分享瓶99元限時優惠（數量有限，售完為止）。4月UG Tea開喝「濃抹系列」新品，日本靜岡直送高品質抹茶結合UG特調乳打造微苦濃郁的「凝綠厚抹」95元；及以三窨十五茉UG奶茶為基底的「茉窨極抹」95元。（數量有限，送完即止）。