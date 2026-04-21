明天就是2026年4月22日世界地球日（Earth Day）！快收下手搖飲料優惠，CoCo都可表示，明（22）日適逢周三好友日「葡萄柚果粒茶買一送一」，國際珍奶日CoCo大杯珍珠奶茶2杯66元；大苑子開搶「春熙柳丁翡翠買一送一」優惠券、響應422推出環保瓶優惠79元起；UG Tea免費送北港朝天宮「五拜五保庇杯套」，本文整理世界地球日手搖飲料優惠供掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CoCo都可：世界地球日買一送一！國際珍奶日2杯66元

CoCo都可表示，明4月22日世界地球日、正好也是品牌周三好友日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享大杯「葡萄柚果粒茶第二杯0元」！相當於葡萄柚果粒茶買一送一，兩杯只要70元、平均一杯35元爽快消暑又划算。

提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。

搶先預告4月30日國際珍奶日，CoCo都可4月29日至4月30日連續2天，開喝大杯珍珠奶茶「2杯66元」、換算一杯珍奶33元有夠滿足！都可訂線上平台與全台門市現場臨櫃都有優惠，糖冰自由選擇、每人不限杯數，售完為止。

▲響應世界地球日，大苑子環保瓶手搖飲料優惠79元起。（圖／大苑子提供）
▲響應世界地球日，大苑子環保瓶手搖飲料優惠79元起。（圖／大苑子提供）
大苑子：買一送一！世界地球日​​​​​​​環保瓶優惠79元起

大苑子表示，4月份加入APP會員，即贈送「大杯春熙柳丁翡翠買一送一」優惠券及50元折價券；尊寵會員可享每月飲品招待與20%黃金點數回饋。

響應世界地球日，大苑子4月22日推出全台門市限定「環保瓶優惠活動」，當天一日限定購買指定人氣飲品「春熙柳丁翡翠」及「芭樂檸檬」，可享獨享瓶79元、分享瓶99元限時優惠（數量有限，售完為止）。

UG Tea：濃抹茶系列開喝！送北港朝天宮「五拜五保庇杯套」

4月UG Tea開喝「濃抹系列」新品，日本靜岡直送高品質抹茶結合UG特調乳打造微苦濃郁的「凝綠厚抹」95元；及以三窨十五茉UG奶茶為基底的「茉窨極抹」95元。

即日起至4月21日，會員回饋全面升級，購買濃抹系列任乙杯「贈50點」點數回饋；最新攜手北港朝天宮喝出好運，4月20日至4月30日，UG門市臨櫃購買任一飲品，即贈限量「五拜五保庇杯套」乙個（數量有限，送完即止）。


相關新聞

世界地球日星巴克買一送一！星冰樂最便宜78元　今起2天咖啡優惠

珍珠奶茶1元！CoCo、翰林茶館買一送一　再睡5分鐘國際珍奶日優惠

福勝亭買一送一！豬排套餐現省110元、19元多1件　13大優惠券一覽

漢堡王買一送一！今「免費升級套餐」現賺55元　月底省錢速食優惠

蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...