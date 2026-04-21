我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今（21）日正式獲頒年度防守球員（DPOY），並創下NBA歷史紀錄，成為史上首位全票通過奪下此殊榮的球員。目前正率領馬刺在季後賽首輪與波特蘭拓荒者激戰的他，在季後賽處女秀便豪取35分。然而在榮耀背後，這位怪物狀元卻坦言，本賽季最令他掙扎的並非場上的防守對抗，而是能否跨越領獎的「最低門檻」。在得獎後的空檔，文班亞馬特別與坐在身旁的母親一同慶祝這份榮耀。根據《NBC體育》報導，文班亞馬在受訪時毫不避諱地談到了達成此成就的艱辛。他感性地表示：「這感覺太棒了，我媽就坐在我旁邊。但真正的掙扎或許是為了打滿65場比賽。我非常、非常開心能贏得這個獎項，也為自己成為史上第一位全票得獎者感到自豪。」依照NBA現行規定，球員必須在例行賽出賽達65場才能參與個人獎項評選。馬刺本季打出62勝20敗、西區第2的佳績，而文班亞馬例行賽場均繳出25.0分、11.5籃板的恐怖數據，但他實際僅出賽64場。起初外界與文班亞馬本人都擔心會因此失去評選資格，所幸他在去年12月對陣紐約尼克的NBA盃決賽紀錄獲得承認，讓他最終順利達到65場門檻，也保住了競爭各項大獎的機會。文班亞馬（Victor Wembanyama）自2024年全票當選新人王後，已兩度入選全明星賽，目前他更與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及約基奇（Nikola Jokic）共同入圍2026年年度MVP最終3人名單。馬刺隊目前正尋求自2014年以來的首座總冠軍，文班亞馬在季後賽首戰的強勢表現已讓全聯盟看見他的決心。