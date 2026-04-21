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車被拖吊還收超速罰單！苦主傻眼：要怎麼開？

但仔細一瞧，被開罰的車主並非拖吊車，反而是在上頭的白色愛車，整輛車四輪離地，沒想到竟被開罰超速，讓他傻眼直呼「我就問我要怎麼超速」

▲有民眾的愛車遭到拖吊，事後還收到超速罰單，讓一票人覺得不可思議。（圖／翻攝Threads@tetsu.kuo）

誤遭罰1600元超速違規！苗栗警已致歉：洽監理所撤單

收到罰單的原因百百種，但這名車主近日收到超離奇罰單，罰單照片中可見，。根據苗栗縣議員陳光軒表示，此案已聯繫上苗栗縣苗栗縣警察局局長，局長已逕洽監理所撤單，今早也請同仁電洽當事人致歉。日前有網友在Threads貼出一張超速罰單照片，違規地點位在苗栗縣縣道140線，該處採區間測速，速限60公里。經儀器測得車時速為73公里，超速13公里，依道路交通管理處罰條例開罰1600元。不過也有人質疑照片是AI後製，引來原PO澄清回應「這張罰單是我同事跟我分享的，他本人的車收到的罰單，我是前車主，我們都覺得有點誇張，所以我PO上來讓大家看看，罰單100%不是AI，也沒有偽造」，並強調已透過線上申訴。該張罰單曝光後，至今已吸引9.8萬人按讚，許多人也被離奇的開罰狀況感到傻眼，「這絕對是史上最扯第一名」、「這製單的員警太混了」、「第一次看到拖吊車超速拍被拖吊的車牌」、「烏龍罰單還要民眾自己花時間申訴，真的很浪費社會資源」。對此，苗栗縣議員陳光軒在留言區表示，針對此案已聯繫上苗栗縣警察局李忠萍局長，局長已逕洽監理所撤單，並於今（21日）一早請同仁電洽當事人致歉。