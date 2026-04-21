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洛杉磯快艇在季中交易大限前的動向引發全美熱議，特別是與金州勇士針對超級巨星雷納德（Kawhi Leonard）的交易傳聞。根據ESPN權威記者謝爾本（Ramona Shelburne）的最新報導，勇士曾多次詢價卻最終遭拒，而拍板定案拒絕交易的關鍵人物，正是快艇大老闆鮑爾默（Steve Ballmer）。據報導，勇士球團一直將雷納德視為夢幻引援目標，特別是在快艇接連送走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac）宣告退出爭冠行列後。勇士原以為有機會在王朝末期再下一城，但鮑爾默（Steve Ballmer）在討論後給出了明確的否定答覆。知情人士指出，即便哈登與祖巴茲是球隊的重要戰力，但他們並不具備雷納德那樣的票房號召力。鮑爾默決定至少留住雷納德直到賽季結束，以確保球隊在商業價值與媒體關注度上，依然能在大洛杉磯地區維持競爭力。雖然季中守住了「可愛」，但快艇的立場正在悄然改變。雷納德合約即將邁入最後一年，考量到他長期的傷病史，快艇對於是否開出巨額長約感到猶豫。與此同時，快艇已在季中獲得加蘭（Darius Garland）與馬圖林（Bennedict Mathurin）等年輕戰力，此時送走雷納德換取重建籌碼，似乎是更理性的選擇。除了金州勇士持續展現高度興趣外，邁阿密熱火與波特蘭拓荒者也被點名具備豐富的年輕資產與補強動機，準備在夏季交易市場分一杯羹。對勇士而言，休賽季補強已是箭在弦上。隨著巴特勒（Jimmy Butler）因傷預計將缺席下季初的部分賽事，勇士極需在柯瑞（Stephen Curry）身邊安插頂級幫手。傳聞勇士的目標鎖定在詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及雷納德（Kawhi Leonard）這三位超級巨星身上。在交易難易度上，由於雷納德在快艇六個賽季僅有兩次出賽超過60場，快艇恐怕難以在交易中開出天價，這也讓雷納德成為勇士最有可能入手的頂級球星。除了柯瑞以外，勇士陣中所有球員都可能成為換回這位兩屆總決賽MVP的籌碼。