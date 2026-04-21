日本三陸沖近海昨（20日）下午發生強烈地震，日本氣象廳將原先判定的規模7.4，陸續上修至7.7，並第一時間發布海嘯警報，還於晚間發布「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」。對此，旅日達人林氏璧在臉書發文分享，表示根據日本中央防災會議資料，最大規模海嘯大約每300至400年發生一次，而距離上次發生巨大海嘯已經過了400年，因此日本海溝、千島海溝沿線被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。
林氏璧指出，日本政府於日本時間晚間7點30分發布「北海道‧三陸近海後發地震注意情報」，涵蓋北海道、東北及關東地區共7個道縣、182個市町村，列為需採取防災應對措施的對象。官方呼籲，該區域近期發生巨大地震的可能性較平時提高，民眾應提高警覺並做好準備。
林氏璧也分享該注意情報的發布條件，當北海道根室近海的千島海溝，至東北岩手縣三陸近海的日本海溝巨大地震預期震源區（或其外圍區域），發生 M7（芮氏規模7.0）以上地震時，為了提醒民眾注意後續可能發生更大規模地震而設計的警示。通常會在地震發生後2小時內發布。該機制自2022年12月16日開始運作，並於2025年12月9日青森縣東部近海地震首次發布。這次是第二次。
至於應變作為，當此情報發布時，民眾需確認避難場所及逃生路線、準備隨時可帶走的緊急避難包、固定家具防止倒塌，並檢查糧食、飲水及簡易廁所等儲備物資。此情報並非要求立即避難，呼籲期間通常為期1週。
林氏璧指出，日本政府特別強調，「發布資訊並不代表一定會發生巨大地震」。根據全球案例分析，在M7等級地震發生後，一週內發生M8以上等級巨大地震的機率會從原本的0.1%提高到1%。若要達到M9等級，機率則更低。「注意情報」時間將持續到4月27日5PM為止。
林氏璧也說明，在這個地域之前有兩個先例。最有名的2011年東日本大地震，震央也是在三陸沖，是在3月9日先有一個規模7.3的前震，2天後的3月11日就發生了規模9.0的主震。1963年在択捉島也有一次先有規模7.0，18小時候發生規模8.5的地震。
林氏璧提醒，日本海溝、千島海溝沿線，過去發生過多次規模7至9的巨大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生一次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。
林氏璧在文末呼籲，天佑日本！也提醒國人，台灣和日本一樣處在地震帶上，不管有沒有龍樹諒，請大家都要隨時做好防災的準備喔。
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林氏璧也分享該注意情報的發布條件，當北海道根室近海的千島海溝，至東北岩手縣三陸近海的日本海溝巨大地震預期震源區（或其外圍區域），發生 M7（芮氏規模7.0）以上地震時，為了提醒民眾注意後續可能發生更大規模地震而設計的警示。通常會在地震發生後2小時內發布。該機制自2022年12月16日開始運作，並於2025年12月9日青森縣東部近海地震首次發布。這次是第二次。
至於應變作為，當此情報發布時，民眾需確認避難場所及逃生路線、準備隨時可帶走的緊急避難包、固定家具防止倒塌，並檢查糧食、飲水及簡易廁所等儲備物資。此情報並非要求立即避難，呼籲期間通常為期1週。
林氏璧指出，日本政府特別強調，「發布資訊並不代表一定會發生巨大地震」。根據全球案例分析，在M7等級地震發生後，一週內發生M8以上等級巨大地震的機率會從原本的0.1%提高到1%。若要達到M9等級，機率則更低。「注意情報」時間將持續到4月27日5PM為止。
林氏璧也說明，在這個地域之前有兩個先例。最有名的2011年東日本大地震，震央也是在三陸沖，是在3月9日先有一個規模7.3的前震，2天後的3月11日就發生了規模9.0的主震。1963年在択捉島也有一次先有規模7.0，18小時候發生規模8.5的地震。
林氏璧提醒，日本海溝、千島海溝沿線，過去發生過多次規模7至9的巨大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生一次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。
林氏璧在文末呼籲，天佑日本！也提醒國人，台灣和日本一樣處在地震帶上，不管有沒有龍樹諒，請大家都要隨時做好防災的準備喔。