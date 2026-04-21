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市場又對中東局勢產生不確定性，美股四大指數週一多數走低，僅費半指數上漲0.45%，不過台指期夜盤上漲381點、收在37621點，帶動台北股市今（21）日開盤上漲92.45點、來到37051.25點，再度站上37000點關卡。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.93點、來到384.43點。今日開盤量大強勢個股：金寶、華邦電、緯創、新唐、友達；開盤量大弱勢個股：聯電、華新、中鋼、榮創、精成科。權值股多數走高，台積電開盤上漲25元、來到2050元；台達電開盤上漲50元、來到1950元；鴻海開盤上漲2.5元、來到210元。針對當前中東局勢，有一名伊朗高層官員表示，在巴基斯坦推動結束美國對伊朗港口封鎖後，伊朗正考慮赴巴基斯坦與美國進行和平談判。不過，另外有消息人士指出，美國副總統范斯仍留在美國，否認他正前往巴基斯坦參與談判的報導。在這情況下，恐慌指數VIX在連續8個交易日下跌後回升，上升1.57點至19.08，盤中一度觸及一周高點19.99。美股四大指數多數走低，道瓊指數下跌4.87點或0.009%，收49442.56點，那斯達克指數下跌64.09點或 0.26%，收24404.39點，標普500指數下跌16.92點或0.24%，收7109.14點，費半指數上漲43.33 點或0.45%，收9599.21點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.15%，日月光ADR上漲2.41%，聯電ADR上漲8.40%，中華電信ADR下跌0.55%。台指期夜盤則是走高，上漲381點、收在37621點，台積電期貨盤後上漲10元。