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金州勇士王朝時代是否將迎來教頭大風吹？隨著功勳主帥科爾（Steve Kerr）的合約即將到期，球團內部已開始為可能的空缺做準備。根據《雅虎體育》知名記者歐康納（Kevin O'Connor）爆料，若科爾最終決定拆夥，勇士已鎖定NCAA全國冠軍名帥、佛羅里達大學總教練高登（Todd Golden）作為首要挖角目標。歐康納指出，高登之所以能高居勇士選帥名單之首，除了其卓越的執教能力外，與勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）家族的私人交情是關鍵。在轉戰佛羅里達大學前，高登曾執教舊金山大學3年，當時便與拉寇伯家族過從甚密，雙方多次共進午餐並交流籃球哲學，被視為拉寇伯非常欣賞的才華型少帥。現年40歲的高登在2022年接掌佛羅里達大學帥印，並在去年率隊勇奪NCAA全國冠軍。奪冠後，校方立即奉上一紙6年4050萬美金（約新台幣12.7億）的巨額續約合約。雖然勇士對他充滿渴望，但高登是否願意離開目前穩定的佛大環境，投入正值動盪重整期的勇士隊，仍是未知數。科爾自2014年接掌勇士以來，開創了隊史最輝煌的時代，不僅帶隊拿下2015、2017、2018與2022年的總冠軍，更寫下例行賽73勝的史詩紀錄。不過，在日前附加賽慘遭鳳凰城太陽淘汰後，他對未來的言論顯得語帶保留，這也讓勇士球團不得不加快物色接班人的腳步。「如果科爾離開，高登即便不是唯一的選擇，但至少是名單的最頂端。」歐康納強調，對勇士而言，高登代表著新世代的執教思維與活力；但對於高登來說，接手這支充滿傳奇色彩卻逐漸老化的球隊，將是職涯最大的挑戰。